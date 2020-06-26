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    • Spor
    • 26.06.2020 Gazete
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    Hüseyin Çimşir: Ne olursa olsun sakin kalalım

    , 'de kalan maçlarla ilgili oyuncularıyla toplantı yaptı. Çimşir oyuncularına, “Şampiyonluk bizim olacak. Ama ne olursa olsun 6 maçta sakin kalmalıyız” dedi.

    Ne olursa olsun sakin kalalım
    Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, 'de kalan maçlarla ilgili oyuncularıyla toplantı yaptı. Genç teknik adamın öğrencilerine, "Zirvede Başakşehir'in 2 puan gerisine düşmüş olabiliriz. Ama sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyeceğimizden hiç şüphem yok.Sezon boyunca tüm zorlukları yendik. Sizden tek istediğim kalan maçlarda sakin kalmak. Sonrası bizim için aydınlık" ifadelerini kullandı.



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