Hüseyin Çimşir: Ne olursa olsun sakin kalalım

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Süper Lig'de kalan maçlarla ilgili oyuncularıyla toplantı yaptı. Genç teknik adamın öğrencilerine, "Zirvede Başakşehir'in 2 puan gerisine düşmüş olabiliriz. Ama sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyeceğimizden hiç şüphem yok.Sezon boyunca tüm zorlukları yendik. Sizden tek istediğim kalan maçlarda sakin kalmak. Sonrası bizim için aydınlık" ifadelerini kullandı.
ABDÜLKADİR ÖMÜR'E ÖZEL KUTLAMA
Trabzonspor'da dünkü idman öncesinde 21. yaşına giren yıldız futbolcu Abdülkadir Ömür için pasta kesildi. Genç oyuncunun neşeli halleri dikkat çekti.
ABDÜLKADİR ÖMÜR'E ÖZEL KUTLAMA
Trabzonspor'da dünkü idman öncesinde 21. yaşına giren yıldız futbolcu Abdülkadir Ömür için pasta kesildi. Genç oyuncunun neşeli halleri dikkat çekti.