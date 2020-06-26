



BİR KALECİDEN FAZLASIYIM

Sakatlığı sonrası sezonu kapatan Fernando Muslera, Uruguay basınına yaptığı açıklamalarda geleceği hakkında önemli mesajlar verdi. 33 yaşındaki file bekçisi, Uruguay'a dönecek misiniz sorusuna, "Uruguay'da tekrar futbol oynar mıyım bilmiyorum. 10 yıldır Galatasaray'dayım. Ben, buradaki insanlar için bir kaleciden daha fazlasıyım" cevabını verdi. Tecrübeli eldiven, "Türkiye'de bir çevrem ve dostlarım var. Galatasaray yönetimi, futbolu burada bırakmamı ve kulüpte çalışmaya devam etmemi istiyor" diye konuştu.