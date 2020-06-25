



SON OLAY ONU ÇOK YARALADI

Fenerbahçe'de bir dönem Tanjevic'in de yardımcılığını yapan ve şampiyonluk yaşayan Ertuğrul Erdoğan'a yönetim "Bize 5 milyon Euroluk bir takım kur" dedi. Bunu duyan Obradovic de Sarı-Lacivertli kulübe veda etti. Bir yıl evinde dinlenmeyi seçti...