Fenerbahçe camiası basketbol takımının efsane coach'u Zeljko Obradovic'in takımdan ayrılmasının şokunu yaşarken yönetime tepki çığ gibi büyüyor. Sarı-Lacivertliler'i e Euroleague şampiyonluğu dahil sayısız kupalar kazandıran Sırp hocayı F.Bahçe yönetiminin ilgisizliği ve vurdumduymazlığının bıktırdığı ortaya çıktı.
BİR YIL KİMSE TEKLİF YAPMADI
Sözleşmesinin son senesinde Obradovic'e son ana kadar teklifin yapılmadığı ortaya çıktı. Sırp hocanın Başkan Ali Koç ile geçen hafta yaptığı zirvenin detaylarına ise TAKVİM ulaştı...
OYUNCULARIN PARASI ÖDENSİN
Obradovic'in toplantıda "Benim param önemli değil. Bunu sonra konuşuruz. Ama takımın 5 aylık birikmiş maaşını ödeyin. Bir de bana para konularında kiminle muhatap olacağımı söyleyin" dedi.
YÖNETİM GARANTİ VEREMEDİ
Fenerbahçe Yönetimi maddi konularda Sırp hocaya hiç bir garanti veremedi... Bir de bunlar yetmezmiş gibi yönetim bu sezon G.Saray'ı çalıştıran ve Sarı-Kırmızılı kulüple sözleşmesi sona eren Ertuğrul Erdoğan'la temasa geçti.
SON OLAY ONU ÇOK YARALADI
Fenerbahçe'de bir dönem Tanjevic'in de yardımcılığını yapan ve şampiyonluk yaşayan Ertuğrul Erdoğan'a yönetim "Bize 5 milyon Euroluk bir takım kur" dedi. Bunu duyan Obradovic de Sarı-Lacivertli kulübe veda etti. Bir yıl evinde dinlenmeyi seçti...
TARAFTARDAN İSYAN BAYRAĞI
Obradovic'i takımın başında tutamayan yönetime Fener taraftarından büyük tepki var. Sanal alemde adeta isyan çıkartan taraftarlar, "Bizi mutlu eden ve gururlandıran bir basketbol branşı vardı. Onu da elimizden aldınız" ifadelerini kullandılar. Başkan ve yönetim beceriksizlikle suçlandı.
Twitter;
Yeter Ali Koç yeter... Bırak artık Fener'in yakasını
Kabus gibi... Yüreğimizi yaktın Ali Koç...
Taraftarı sevindiren tek isim de gitti... Yazık...
Biz senin vizyonunu anlayamamışız Ali Koç
AVRUPA'DA BENZERİ YOK
Obradovic, kariyerinde 5 ayrı takımda 9 kez Euroleague şampiyonluğu kazandı. F.Bahçe'de 1 Euroleague, 3 Cumhurbaşkanlığı 4 lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası kazandı. 5 kez de Fener'e Final Four oynattı.
TAKVİM ÖZEL