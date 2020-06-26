Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Alanyalı idareciler Fatih Göçmenoğulları, Abdulkadir Ak, Trabzonsporlu yöneticiler Ertuğrul Doğan, Yusuf Hayırlıoğlu, Emin Kahraman ve Majid Hosseini PFDK'ya sevkedildi. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Alanyalı idareciler Fatih Göçmenoğulları, Abdulkadir Ak, Trabzonsporlu yöneticiler Ertuğrul Doğan, Yusuf Hayırlıoğlu, Emin Kahraman ve Majid Hosseini PFDK'ya sevkedildi. Son dakika: Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu ve Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu'nu PFDK'ye sevk edildi