Fenerbahçe Beko ile yolları ayrılan ve 1 sene takım çalıştırmak istemediğini açıklayan Zeljko Obradovic için farklı iddialar ortaya atılırken sarı lacivertli ekibi gelecek sezon kimin çalıştıracağı merak konusu oldu.
Taraftarlar üzen ayrılık sonrası Fenerbahçe'de Sarunas Jasikevicius ismi ön plana çıktı. Sarı lacivertlilerin Litvanyalı hoca ile görüşmelere başladığı öğrenildi.
Litvanyalı gazeteci Donatas Urbonas'ın paylaştığı bilgiye göre Fenerbahçe Beko, takımın başına Zalgiris'i çalıştıran Sarunas Jasikevicius'u getirmek istiyor. Genç antrenör ile görüşmelere başlayan sarı-lacivertli yönetim, Jasikevicius'tan henüz net bir yanıt alamadı.
İSPANYA'DAN HABER BEKLİYOR
Jasikevicius'un Fenerbahçe'ye net yanıt vermemesinin nedeni de Barcelona'yı bekliyor oluşu. Litvanyalı gazeteci, İspanya Ligi'nin bitmemesi nedeniyle Jasikevicius'un beklemeye geçtiğini ve Barcelona'nın şampiyon olamaması halinde koç Svetislav Pesic'le yollarını ayırıp Jasikevicius'a teklif yapacağını belirtti.
AYRILMA İHTİMALİ YÜKSEK
44 yaşındaki antrenörün yeni sezonda Zalgiris'te kalmama ihtimalinin yüksek olduğu ve Fenerbahçe Beko ile Barcelona arasında tercih yapacağı kaydedildi.
OBRADOVIC - BARCELONA İDDİASI
Öte yandan bir başka iddia ise Fenerbahçe'den ayrılan Obradovic'le ilgili. Sırp çalıştırıcının bir yıl ara sonrası Barcelona'ya gidebileceği iddia edildi.
Barcelona'da evi ve restaurantı da bulunan Obradovic'in bu tercihi basketbolseverleri pek şaşırtmayacak. Baba-oğul ilişkisi içerisinde olan Obradovic ile Jasikevicius'un kararları şimdiden merak konusu.
YERLİ HOCALAR DA GÜNDEMDE
Sarı-lacivertli kulübün Jasikevicius dışında yerli antrenörlerle de görüştüğü ve Galatasaray Doğa Sigorta antrenörü Ertuğrul Erdoğan, Pınar Karşıyaka antrenörü Ufuk Sarıca ve Obradovic'in yardımcılığını yapan Erdem Can'ı da alternatif olarak belirlediği ifade edildi.
2010/11 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen Sarunas Jasikevicius, 2007-2010 yılları arasında Panathinaikos'ta Zeljko Obradovic ile çalışmış ve ikili beraber, bir EuroLeague şampiyonluğu yaşamıştı.