YERLİ HOCALAR DA GÜNDEMDE

Sarı-lacivertli kulübün Jasikevicius dışında yerli antrenörlerle de görüştüğü ve Galatasaray Doğa Sigorta antrenörü Ertuğrul Erdoğan, Pınar Karşıyaka antrenörü Ufuk Sarıca ve Obradovic'in yardımcılığını yapan Erdem Can'ı da alternatif olarak belirlediği ifade edildi.

2010/11 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen Sarunas Jasikevicius, 2007-2010 yılları arasında Panathinaikos'ta Zeljko Obradovic ile çalışmış ve ikili beraber, bir EuroLeague şampiyonluğu yaşamıştı.