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    • 25.06.2020 21:58
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    Son dakika: 'ta şok! 2 futbolcu e yakalandı

    Son dakika haberi... 2 futbolcunun e yakalandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Yapılan testler neticesinde, iki futbolcumuzda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

    Beşiktaş'a koronavirüs şoku

    Son dakika haberi... 2 futbolcunun e yakalandığını açıkladı.

    Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden sağlık ekibi danışmanı Tekin Kerem Ülkü tarafından yapılan açıklamada, "24 Haziran Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Kovid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde, iki futbolcumuzda pozitif Kovid-19 test sonucu tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Spor Son dakika: Beşiktaş'ta şok! 2 futbolcu koronavirüse yakalandı
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