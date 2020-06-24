Otoriteler, hakem performanslarını yorumladı: Ligi dizayn ediyorlar





Süper Lig'de coronavirüs molası sonrası oynanan iki haftaya hakem kararları damga vurdu. TAKVİM yazarları da hakemlerin, pandemi sonrasındaki performanslarını masaya yatırdı. İşte usta yazarların görüşleri:



Hakemlerin coronavirüs molasının ardından ortaya koyduğu performansı tatmin edici buluyor musunuz?

İLKER YAĞCIOĞLU: Hakemler lige verilen ara öncesinde olduğu gibi ara sonrası da kötü performanslarına devam ediyor. Öyle hatalar yapıyorlar ki ligin altını da üstünü de karıştırıyorlar. Şampiyonluğa da kümede kalmaya da etki ediyorlar.

SELAHATTİN KINALI: Türk hakemliği Trabzonspor'u kaldıkları yerden doğramaya devam ediyor. Pandemi sürecine girerken son maç olan Başakşehir mücadelesinde oyun 0-0'ken Trabzon lehine yüzde 100'lük penaltıyı "ver-e-meyen" Türk hakemliği pandemi sonrasının ilk iki maçında da yarım bıraktığı ameliyata devam etti.