Otoriteler, hakem performanslarını yorumladı: Ligi dizayn ediyorlar

Süper Lig'de coronavirüs molası sonrası oynanan iki haftaya hakem kararları damga vurdu. TAKVİM yazarları da hakemlerin, pandemi sonrasındaki performanslarını masaya yatırdı. İşte usta yazarların görüşleri:
Hakemlerin coronavirüs molasının ardından ortaya koyduğu performansı tatmin edici buluyor musunuz?
İLKER YAĞCIOĞLU: Hakemler lige verilen ara öncesinde olduğu gibi ara sonrası da kötü performanslarına devam ediyor. Öyle hatalar yapıyorlar ki ligin altını da üstünü de karıştırıyorlar. Şampiyonluğa da kümede kalmaya da etki ediyorlar.
SELAHATTİN KINALI: Türk hakemliği Trabzonspor'u kaldıkları yerden doğramaya devam ediyor. Pandemi sürecine girerken son maç olan Başakşehir mücadelesinde oyun 0-0'ken Trabzon lehine yüzde 100'lük penaltıyı "ver-e-meyen" Türk hakemliği pandemi sonrasının ilk iki maçında da yarım bıraktığı ameliyata devam etti.
Hakem kararlarında belirli bir standart olduğunu düşünüyor musunuz?
İLKER YAĞCIOĞLU: Hakemler kararlarını takım isimlerine göre veriyorlar. Sahadaki takımların ligdeki durumuna göre düdükler çaldıkları için bir standart da olmuyor. Ortaya aynı pozisyon için farklı farklı kararlar çıkıyor.
OKTAY DERELİOĞLU: Pandemi sonrası takımlar gibi hakemler de formuz. Hakemlerimizin kararlarında bir standart olmadığı gözüküyor. Aynı pozisyona farklı kararlar çıktığına şahit oluyoruz.
Bu süreçte en çok hangi takım hakemlerden mağdur oldu?
SELAHATTİN KINALI: MHK, Trabzonspor'a uyguladığı ameliyatı Alanya'da tamamladı. Abdülkadir Ömür'e yönelik kırmızı kartı 'görmeyen' orta düdük ve VAR'daki Abdülkadir Bitigen, liderliği Trabzon'dan alıp Başakşehir'e verdiler.
EVREN TURHAN: Düdüklerde hiçbir ölçüt yok. Tamamen takıma göre çalınıyor. Bu iki haftalık süreçte en çok mağdur olan takım Galatasaray. Hakemler talimat almışçasına maç yönetiyor.
AYNI POZİSYON İÇİN FARKLI KARARLAR!
A.Gücü'nün Başakşehir'e karşı ofsayt gerekçesiyle değer kazanmayan golünün kopyasının Gaziantep-G.Saray maçında geçerli sayıldı. Çifte standart tartışma yarattı.
TRABZONSPOR'UN SUÇU NE?
Atilla Karaoğlan önceki gün Caulker'ın Abdülkadir'e yaptığı sert faulde 'devam' dedi. Trabzonsporlu Hosseini'yi ise bu pozisyonun benzerinde oyundan attı.
TARAFTARLAR İSYANDA!
Hakem kararları gündemi en çok meşgul eden konulardan biri olurken, birçok taraftar da bu duruma tepkisini ortaya koyuyor. Futbolseverler adil bir lig istiyor.
HER HAFTA YENİ SKANDAL
Ara sonrası oynanan iki haftada hakem hataları tavan yaparken, ortaya çıkan görüntü büyük rahatsızlık yarattı. MHK ise hakemlerin performansından memnun.
ANKARAGÜCÜ TEKRAR İSTİYOR
Ankaragücü, Hüseyin Göçek'in yönettiği tartışmalı Başakşehir maçınının kural hatası yapıldığı gerekçesiyle tekrarını istiyor.