İspanya La Liga'da liderliği averajla Real Madrid'e kaptıran Barcelona'da gerginlik antrenmana yansıdı. Katalanların süperstarı Lionel Messi'nin, bu sezon birçok kez aralarında sorun olduğu yazılan Antoine Griezmann ile idmanda kavga ettiği öne sürüldü. İspanyol basınında yer alan detaylara göre; antrenmanda ciddi bir tartışma yaşayan ikiliyi teknik direktör Setien ile oyuncular zorlukla ayırdı.