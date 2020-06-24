İspanya La Liga'da liderliği averajla Real Madrid'e kaptıran Barcelona'da gerginlik antrenmana yansıdı. Katalanların süperstarı Lionel Messi'nin, bu sezon birçok kez aralarında sorun olduğu yazılan Antoine Griezmann ile idmanda kavga ettiği öne sürüldü. İspanyol basınında yer alan detaylara göre; antrenmanda ciddi bir tartışma yaşayan ikiliyi teknik direktör Setien ile oyuncular zorlukla ayırdı.
Barcelona'da son dönemde Inter'den Lautaro Martinez'in transferinin gerçekleştirileceği ve Antoine Griezmann'ın Manchester United'a gönderileceği yazılıyordu.
Bu iddialar sonrası Barcelona'nın kurumsal bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu.
PIQUE İLE DE KAVGA ETTİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ
25 Ocak'ta oynanan ve Barcelona'nın 2-0 kaybettiği Valencia maçından sonraki Salı günü, Messi ve Pique soyunma odasında tartıştı. İki oyuncu birbirlerinin üzerine yürüdü ve tansiyon yükseldi. Diğer oyuncular araya girerek ortamı sakinleştirdi.
AS gazetesinin yorumuna göre Barcelona'da bazı oyuncular, Valverde sonrası takımın seviyesinin düştüğünü düşünüyor ve Setien'in gelişinden hoşnut değiller.