





Vedat Muriç'ten sonra Mert Hakan Yandaş'ın da Fenerbahçe'ye kaptırılması İmparator'u öfkelendirdi. Sarı- Kırmızılılar, Mert Hakan ile aylar öncesinden anlaştı. Hatta Galatasaraylı olduğu bilinen futbolcu ile ön protokol yapıldı. Protokole göre oyuncuya yıllık 7 milyon liranın yanı sıra 4 milyon lira da imza parası ödenecekti. İmza parasının ödeme tarihi ise 15 Haziran olarak belirlenmişti.



VERGİ KONUSUNDA KRİZ ÇIKTI

İlk pürüz 4 milyon liranın vergisi konusunda çıktı. Mert'in menajeri 1 milyon 400 bin liralık verginin de Galatasaray tarafından ödenmesini istedi. Abdürrahim Albayrak'ı arayan Mert Hakan'ın menajeri "Vergiyi biz ödersek imza parası 2 milyon 600 bine iner. Bunu kabul edemeyiz" dedi. Ancak Galatasaray sessiz kaldı.