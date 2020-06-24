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    • Spor
    • 24.06.2020 Gazete
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    Galatasaray'da orta saha çöktü

    'in çok istediği i gerçekleşmeyince Cimbom'un orta sahası sıkıntıya düştü. 'nin gitmesi Seri ve Lemina'nın kiralık olması, 'ın u bırakacak olması Galatasaray'da orta saha krizi yarattı.

    Orta saha çöktü
    Fatih Terim'in çok istediği i gerçekleşmeyince Cimbom'un orta sahası sıkıntıya düştü. 'nin gitmesi Seri ve Lemina'nın kiralık olması, 'ın u bırakacak olması Galatasaray'da orta saha krizi yarattı. Belhanda ve Feghouli'yi de göndermeye çalışan Galatasaray'da bu bölge , Taylan Antalyalı ve Emre Akbaba'ya kaldı.

    ADEM'İN CEZASI 2 MAÇA İNDİ
    Türkiye Futbol Federasyonu () , 'ün 3 maçlık cezasını 2 maça indirdi. Adem, Başakşehir maçında cezasını tamamlayacak.
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