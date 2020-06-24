Galatasaray'da orta saha çöktü

Fatih Terim'in çok istediği Mert Hakan transferi gerçekleşmeyince Cimbom'un orta sahası sıkıntıya düştü. Kiralık Nzonzi'nin gitmesi Seri ve Lemina'nın kiralık olması, Selçuk İnan'ın futbolu bırakacak olması Galatasaray'da orta saha krizi yarattı. Belhanda ve Feghouli'yi de göndermeye çalışan Galatasaray'da bu bölge Ömer Bayram, Taylan Antalyalı ve Emre Akbaba'ya kaldı.
ADEM'İN CEZASI 2 MAÇA İNDİ
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün 3 maçlık cezasını 2 maça indirdi. Adem, Başakşehir maçında cezasını tamamlayacak.
ADEM'İN CEZASI 2 MAÇA İNDİ
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün 3 maçlık cezasını 2 maça indirdi. Adem, Başakşehir maçında cezasını tamamlayacak.