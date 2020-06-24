MERİH DEMİRAL VE YUSUF MERT TUNÇ GİBİ...

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe'de oynayan Merih Demiral da, buradan Portekiz'e transfer olmuş, Alcanenense ve Sporting Lizbon B takımında forma giymiş, bu yol Juventus'a kadar uzanmıştı.

Fenerbahçe'nin beklentisi olan bir başka Türk yıldız adayı olan Yusuf Mert Tunç da benzer bir seçim yapmış ve bu sezonun devre arasında Portekiz kulübü Varzim'e gitmişti. Yusuf'un bonservisinin yüzde 50'si hala Fenerbahçe'de...