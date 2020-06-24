Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği belirtilen David Luiz Arsenal ile sözleşme uzattı. İngiliz medyasındaki haberlere göre; 33 yaşındaki Brezilyalı stoper Londra ekibiyle menajer Mikel Arteta'nın isteği doğrultusunda sözleşmesini uzattı. David Luiz bu sezon Arsenal ile 33 maça çıktı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Geçen sene 9 milyon euroya Chelsea'den Arsenal'e transfer olan David Luiz, son Manchester City maçında yaptığı ciddi hatalarla ön plana çıkmış, bir penaltıya sebebiyet vererek kırmızı kartla oyun dışı kalıp takımını da 10 kişi bırakmıştı.