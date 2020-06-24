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    • Spor
    • 24.06.2020 11:17
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    • 24.06.2020 11:17
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    'yle adı anılan 1 yıl daha 'de

    Bir süredir adı ile anılan Brezilyalı stoper 'de sıcak gelişme... takımlarından , Fenerbahçe'nin de istediği iddia edilen Brezilyalı stoper David Luiz ile 1 senelik sözleşme imzaladı.

    F.Bahçe istiyordu! 1 yıl daha uzattı

    'nin de kadrosuna katmak istediği belirtilen ile sözleşme uzattı. İngiliz medyasındaki haberlere göre; 33 yaşındaki Brezilyalı stoper Londra ekibiyle menajer Mikel Arteta'nın isteği doğrultusunda sözleşmesini uzattı. David Luiz bu sezon Arsenal ile 33 maça çıktı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

    Geçen sene 9 milyon euroya Chelsea'den Arsenal'e transfer olan David Luiz, son Manchester City maçında yaptığı ciddi hatalarla ön plana çıkmış, bir penaltıya sebebiyet vererek kırmızı kartla oyun dışı kalıp takımını da 10 kişi bırakmıştı.

    Haberler Spor Fenerbahçe'yle adı anılan David Luiz 1 yıl daha Arsenal'de
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