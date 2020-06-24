



5 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

31 yaşında ve 1.79 boyunda olan Arjantinli yıldız, sol kanat dışında sağ kanat ve forvet arkasında oynayabiliyor. Perotti 5 kez Arjantin Milli Takım formasını da giydi.



ROMA, GENOA'YA 9 MİLYON EURO ÖDEMİŞ

2016 yılında Genoa'dan Roma'ya transfer olan Perotti için, Roma kulübü o dönem 9 milyon Euro bonservis ödemişti.