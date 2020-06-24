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    • Spor
    • 24.06.2020 Gazete
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    ’tan ayrılıyor

    Tecrübeli oyuncunun menajeri yaptığı açıklamada “’in sezon sonuna kadar sözleşmesi devam ediyor. Ancak ligin bitiminde ’tan ayrılacağını net bir şekilde söyleyebilirim” ifadesini kullandı.

    Caner Beşiktaş’tan ayrılıyor
    Ve sezon sonunda 'a veda ediyor… Tecrübeli futbolcunun menajeri konuyla ilgili olarak, "Caner'le ilgili her gün bir şeyler söylüyorlar. Şu anda ne G.Saray'a ne de F.Bahçe'ye bir söz verdik. Kimseyle bir şey konuşmadık. Beşiktaş'la görüştüm. Caner'in sezon sonuna kadar sözleşmesi var. Ancak Beşiktaş'tan ayrılacağını net bir şekilde söyleyebilirim. Yurt dışı ihtimali her zaman için var. Inter'den ayrılmasını asla istememiştim. Orada hocası tarafından haksızlığa uğradı. Caner orada biraz acele etti. Sezon sonunda oturup konuşacağız" diye konuştu.

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