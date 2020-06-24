Ve Caner Erkin sezon sonunda Beşiktaş'a veda ediyor… Tecrübeli futbolcunun menajeri Batur Altıparmak konuyla ilgili olarak, "Caner'le ilgili her gün bir şeyler söylüyorlar. Şu anda ne G.Saray'a ne de F.Bahçe'ye bir söz verdik. Kimseyle bir şey konuşmadık. Beşiktaş'la görüştüm. Caner'in sezon sonuna kadar sözleşmesi var. Ancak Beşiktaş'tan ayrılacağını net bir şekilde söyleyebilirim. Yurt dışı ihtimali her zaman için var. Inter'den ayrılmasını asla istememiştim. Orada hocası tarafından haksızlığa uğradı. Caner orada biraz acele etti. Sezon sonunda oturup konuşacağız" diye konuştu.