



Beşiktaş N'Sakala'dan sonra bir Alanyasporlu yıldızı daha bitirecek. Diaby ile yeni anlaşma yapmayacak olan Siyah-Beyazlı yönetim Tyler Boyd'u kiralık olarak göndermeyi planlarken bu boşluğu Alanyasporlu Junior Fernandes ile doldurmayı planlıyor. Şilili futbolcu Alanyaspor'a 2016-17 sezonunda transfer olurken başarılı bir grafik çizdi.