Trabzon Alanya deplasmanında 2 puan bıraktı: 2-2... 7. dakikada Caulker'ın hatalı pasında topu önünde bulan Sörloth'un asistinde Abdülkadir Ömür topu ağlara gönderdi. 1 dakika sonra Alanyaspor'da Bakasetas'ın şutunu Uğurcan Çakır mükemmel çıkardı.
SÖRLOTH FIRSATI KAÇIRDI!
17'de Ekuban'ın adrese teslim ortasına Sörloth ceza sahası içinde dokunamadı. 45+1'de N'Sakala'nın ortasında Alanyasporlu Cisse düzgün vuruşla eşitliği sağladı: 1-1.
NOVAK YİNE SAHNEYE ÇIKTI
48'de Guilherme'nin şutu kaleciden döndü. Dönen topu Pereira tamamlayamadı. 49'da Efecan'ın şutunu Erce çıkardı. 51'de A.Ömür'ün pasında Novak takımını öne geçirdi.
KAPANIŞ GOLÜ BAKASETAS'TAN
54'te Tzavellas'ın kafasını Erce kurtardı. 74'te Bakasetas'ın sert şutunu Erce çıkardı. 78'de Ekuban gole giderken araya N'Sakala girdi. 90+5'te Bakasetas'ın sert şutu skoru belirledi.
TAM 20 PUAN BIRAKTILAR!
Bu sezon skor avantajı yakaladığı Süper Lig maçlarında en fazla puan kaybeden takım Trabzonspor... Bordo-Mavililer, öne geçtiği maçlarda tam 20 puan bıraktı. Bu kayıplar Fırtna'ya yarışta büyük zarar verdi.
488 DAKİKADIR İSABETLİ ŞUTU YOK
Sörloth 23. haftada Beşiktaş'a attığı golden bu yana Süper Lig'de forma giydiği 488 dakikada isabetli şut çekemedi.