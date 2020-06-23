



TAM 20 PUAN BIRAKTILAR!

Bu sezon skor avantajı yakaladığı Süper Lig maçlarında en fazla puan kaybeden takım Trabzonspor... Bordo-Mavililer, öne geçtiği maçlarda tam 20 puan bıraktı. Bu kayıplar Fırtna'ya yarışta büyük zarar verdi.





488 DAKİKADIR İSABETLİ ŞUTU YOK

Sörloth 23. haftada Beşiktaş'a attığı golden bu yana Süper Lig'de forma giydiği 488 dakikada isabetli şut çekemedi.