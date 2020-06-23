Gönül krizi büyüyor. 34 yaşındaki oyuncuya 2 yıllık teklif yapılacağı ve garanti ücretin 500 bin Euro olacağı öğrenildi. Gökhan'a alacağı garanti ücretin yanı sıra oynayacağı her 10 maçta 100 bin Euro teklifi yapılacak. Gökhan 20 maç oynarsa 200 bin Euro, 30 maç forma giyerse ayrıca 300 bin Euro kazanacak. Oysa F.Bahçe'nin Gökhan'a 1 milyon Euro teklif ettiği biliniyor.kiralık oynayan Diaby için teklifte bulunan kulübü Sporting Lizbon "Opsiyon bedelini 3 milyon Euro'ya indirelim" dedi.