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    • Spor
    • 23.06.2020 Gazete
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    3 puanı 10 kişiyle kazandı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    1. Lig'in 29. hafta maçında , Adil'in 30. dakikada gördüğü sonrası 10 kişi tamamladığı maçını 1-0 kazandı.

    Adana demir 3 puanı 10 kişiyle kazandı
    TFF 1. Lig'in 29. hafta maçında , Adil'in 30. dakikada gördüğü sonrası 10 kişi tamamladığı maçını 1-0 kazandı. Demirspor'un gollerini Aosman ve Mehmet attı. Osmanlı'nın sayısı Mertan'dan geldi.

    CORONAVİRÜS EN ÇOK CORİNTHİANS'I VURDU
    Brezilya'nın önde gelen takımlarından Corinthians, salgın süreci boyunca 190 virüs testi uyguladı ve profesyonel kadrodaki 27 oyuncusunun 21'inde coronavirüse rastlandığını duyurdu. 21 oyuncunun 13'ü iyileşirken 8'inin tedavisi hala devam ediyor. Bu arada Corinthians kulübünün 20'den fazla çalışanı da coronavirüse yakalandı.

    18'LİK TÜRK'ÜN PEŞİNDE
    İtalyan devi Juventus, 'in 18 yaşındaki Milli forveti 'ye transfer teklifi yaptı. Gözlemcilerin uzun süre izlediği milli oyuncu için gelen raporlar ve maç videoları sırasında teklif yapma kararı alındığı öğrenildi. Eren Dinkçi, Werder Bremen U19 takımında 23 maçta 24 gol ve 12 asiste imza attı.

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