TFF 1. Lig'in 29. hafta maçında Adana Demirspor, Adil'in 30. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrası 10 kişi tamamladığı Osmanlıspor maçını 1-0 kazandı. Demirspor'un gollerini Aosman ve Mehmet attı. Osmanlı'nın sayısı Mertan'dan geldi.
CORONAVİRÜS EN ÇOK CORİNTHİANS'I VURDU
Brezilya'nın önde gelen takımlarından Corinthians, salgın süreci boyunca 190 virüs testi uyguladı ve profesyonel kadrodaki 27 oyuncusunun 21'inde coronavirüse rastlandığını duyurdu. 21 oyuncunun 13'ü iyileşirken 8'inin tedavisi hala devam ediyor. Bu arada Corinthians kulübünün 20'den fazla çalışanı da coronavirüse yakalandı.
JUVENTUS 18'LİK TÜRK'ÜN PEŞİNDE
İtalyan devi Juventus, Werder Bremen'in 18 yaşındaki Türkiye U19 Milli forveti Eren Dinkçi'ye transfer teklifi yaptı. Gözlemcilerin uzun süre izlediği milli oyuncu için gelen raporlar ve maç videoları sırasında teklif yapma kararı alındığı öğrenildi. Eren Dinkçi, Werder Bremen U19 takımında 23 maçta 24 gol ve 12 asiste imza attı.
CORONAVİRÜS EN ÇOK CORİNTHİANS'I VURDU
Brezilya'nın önde gelen takımlarından Corinthians, salgın süreci boyunca 190 virüs testi uyguladı ve profesyonel kadrodaki 27 oyuncusunun 21'inde coronavirüse rastlandığını duyurdu. 21 oyuncunun 13'ü iyileşirken 8'inin tedavisi hala devam ediyor. Bu arada Corinthians kulübünün 20'den fazla çalışanı da coronavirüse yakalandı.
JUVENTUS 18'LİK TÜRK'ÜN PEŞİNDE
İtalyan devi Juventus, Werder Bremen'in 18 yaşındaki Türkiye U19 Milli forveti Eren Dinkçi'ye transfer teklifi yaptı. Gözlemcilerin uzun süre izlediği milli oyuncu için gelen raporlar ve maç videoları sırasında teklif yapma kararı alındığı öğrenildi. Eren Dinkçi, Werder Bremen U19 takımında 23 maçta 24 gol ve 12 asiste imza attı.