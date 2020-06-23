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    • 23.06.2020 19:49
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    , Galatasaraylı 'ün cezasını 2 maça indirdi!

    , Galatasaraylı 'ün Çaykur Rizespor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart ile aldığı 3 resmi müsabakadan men cezasını 2 maça indirdi. Adem Büyük, maçında sahada olabilecek.

    Tahkim'den flaş Adem Büyük kararı!

    Süper Lig'in 27'nci haftasında Çaykur Rizespor'a 2-0 yenilen Galatasaray'da , karşılaşmada kırmızı kart görmüş ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu () tarafında 3 maç ceza almıştı.

    , Galatasaraylı Adem Büyük'ün 3 resmi müsabakadan men cezasını 2 maça indirdi. Galatasaray'ın ile karşılaşacağı maçta cezasını tamamlayacak olan Adem Büyük, maçında sahada olabilecek.

    'den yapılan açıklama şu şekilde:

    Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Adem Büyük ile ilgili PFDK'nın 18.06.2020 tarihli E.2019-2020/800 K.2019-2020/946 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

    - Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Adem Büyük'ün ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL cezasının; futbolcunun pişmanlığı ve olayın oluş şekli nazara alınarak takdiren 2 resmi müsabakadan men ve 8.667,00 TL para cezası şeklinde düzeltilmesine oybirliği ile,

    - Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

    Karar verilmiştir.

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