Çağlayan'ın 26 Temmuz 2020'de sona erecek olan kontratı, bu hamleyle birlikte 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatılmış oldu.

RİZESPOR BAŞKANI SİNYALİ VERMİŞTİ

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesini uzatacaklarının sinyallerini vermişti. Kartal yaptığı açıklamasında genç futbolcunun sözleşmesinde opsiyon olduğunu belirtmişti. Bu opsiyon devreye girdi ve Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesi 2021 yılına kadar uzatıldı.