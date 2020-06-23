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    • 23.06.2020 23:03
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    'ye şoku! 3 futbolcu Kovid-19'a yakalandı

    Fransa Ligue 1 ekibi Saint-Germain şokuyla sarsıldı. Yapılan açıklamaya göre son testlerin ardından 3 oyuncunun testleri pozitif çıktı.

    PSG'ye koronavirüs şoku!

    Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Saint-Germain'de () forma giyen 3 futbolcunun daha önce yeni tip (Kovid-19) yakalandığı tespit edildi.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün gerçekleştirilen Kovid-19 testleri sonucunda 3 futbolcu ve bir teknik ekip üyesinin önceden virüsü taşıdığı saptandı.

    Karantina sürecinde Covid-19 semptomları gösteren ve şu anda hastalığı taşımayan bu isimlerin antrenmanlara devam edeceği belirtildi. Fransa'da koronavirüs salgını nedeniyle futbol liglerinde 2019-2020 sezonu sonlandırılırken, Ligue 1 lideri PSG şampiyon ilan edilmişti.

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