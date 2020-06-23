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    • 23.06.2020 13:29
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    'de 29.hafta programı belli oldu | - maçının hakemi

    Cemil Usta Sezonu'nun 29. haftasında görev alacak olan hakemler açıklandı. - maçını yönetecek. 28.haftada Galatasaray - Gaziantep FK maçının yöneten Alper Ulusoy'a ise maç verilmedi. İşte Süper Lig'de 29.hafta programı...

    Başakşehir - Galatasaray maçının hakemi belli oldu!

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 29. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:

    26 Haziran Cuma:
    21.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor: Zorbay Küçük

    27 Haziran Cumartesi:
    18.30 Fenerbahçe-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Ali Şansalan
    21.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen
    21.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

    28 Haziran Pazar:
    18.30 Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor: Mete Kalkavan
    18.30 Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor: Cüneyt Çakır
    21.00 Medipol -:
    21.00 Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor: Serkan Tokat

    29 Haziran Pazartesi:
    21.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Halis Özkahya

    Haberler Spor Süper Lig'de 29.hafta programı belli oldu | Başakşehir - Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık
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