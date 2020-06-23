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    • 23.06.2020 15:31
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    Son dakika | Dünyaca ünlü Sırp tenis yıldızı koronavirüse yakalandı

    Ünlü tenisçi 'in koronavirüs testi pozitif çıktığı açıklandı. Geri bıraktığımız günlerde de Bulgar tenisçi , Kovid-19'a yakalandığını açıklamıştı. Novak Djokovic, bir süre önce Adria Tour Tenis Turnuvası için Belgrad'da ve Zadar'da maçlara çıkmış ve çeşitli organizasyonlara katılmıştı. Sonrasında sosyal mesafe kurallarının yok sayıldığı bir parti verilmişti.

    Ünlü tenisçi Novak Djokovic'in koronavirüs testi pozitif çıktığı açıklandı.

    Dünya 1 numarası Novak Djokovic'in test sonucu bugün açıklandı. Sırp raket yaptığı açıklamada test sonucunun pozitif çıktığını, eşi Jelena Djokovic'in de test sonucunun pozitif geldiğini duyurdu. Djokovic çiftinin oğullarının testinin ise negatif olduğu açıklandı.YOĞUN ELEŞTİRİLERE

    MARUZ KALMIŞTI

    Sırp tenisçi Novak Djokovic, kendi adını taşıyan vakfının düzenlediği Adria Tour Tenis Turnuvası için Belgrad'da ve Zadar'da maçlara çıkmış ve çeşitli organizasyonlara katılmıştı.

    Organizasyonlara katılan tenisçilerden Bulgar Grigor Dimitrov, 2 gün önce koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Ardından tenisçi Borna Coric ve Djokovic'in antrenörünün de testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

    ORGANİZASYONDA SOSYAL MEFASE KURALLARI TANINMADI

    Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da ve Hırvatistan şehri Zadar'da düzenlenen Adria Tour organizasyonlarında binlerce taraftar salonları doldurdu. Tenis maçlarının yanı sıra Djokovic ve beraberindeki ünlü tenisçiler futbol ve basketbol maçları yaptı. Bu etkinlikleri de binlerce kişi izledi.

    BİR DE PARTİ VERMİŞTİ

    Kortun dışında da corona virüsü önlemleri hiçe sayılırken Belgrad'daki maçlar sonrası verilen partide Dominic Thiem, Alexander Zverev ve Grigor Dimitrov gibi dünya çapındaki tenisçilerin de arasında olduğu sporcular, ne sosyal mesafe kuralına uydu ne de gereken diğer tedbirleri aldı.
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