Ünlü tenisçi Novak Djokovic'in koronavirüs testi pozitif çıktığı açıklandı.
Dünya 1 numarası Novak Djokovic'in test sonucu bugün açıklandı. Sırp raket yaptığı açıklamada test sonucunun pozitif çıktığını, eşi Jelena Djokovic'in de test sonucunun pozitif geldiğini duyurdu. Djokovic çiftinin oğullarının testinin ise negatif olduğu açıklandı.YOĞUN ELEŞTİRİLERE
MARUZ KALMIŞTI
Sırp tenisçi Novak Djokovic, kendi adını taşıyan vakfının düzenlediği Adria Tour Tenis Turnuvası için Belgrad'da ve Zadar'da maçlara çıkmış ve çeşitli organizasyonlara katılmıştı.
Organizasyonlara katılan tenisçilerden Bulgar Grigor Dimitrov, 2 gün önce koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Ardından tenisçi Borna Coric ve Djokovic'in antrenörünün de testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.
ORGANİZASYONDA SOSYAL MEFASE KURALLARI TANINMADI
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da ve Hırvatistan şehri Zadar'da düzenlenen Adria Tour organizasyonlarında binlerce taraftar salonları doldurdu. Tenis maçlarının yanı sıra Djokovic ve beraberindeki ünlü tenisçiler futbol ve basketbol maçları yaptı. Bu etkinlikleri de binlerce kişi izledi.
BİR DE PARTİ VERMİŞTİ
Kortun dışında da corona virüsü önlemleri hiçe sayılırken Belgrad'daki maçlar sonrası verilen partide Dominic Thiem, Alexander Zverev ve Grigor Dimitrov gibi dünya çapındaki tenisçilerin de arasında olduğu sporcular, ne sosyal mesafe kuralına uydu ne de gereken diğer tedbirleri aldı.