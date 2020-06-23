BİR DE PARTİ VERMİŞTİ

Kortun dışında da corona virüsü önlemleri hiçe sayılırken Belgrad'daki maçlar sonrası verilen partide Dominic Thiem, Alexander Zverev ve Grigor Dimitrov gibi dünya çapındaki tenisçilerin de arasında olduğu sporcular, ne sosyal mesafe kuralına uydu ne de gereken diğer tedbirleri aldı.