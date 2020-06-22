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    • 22.06.2020 10:51
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    'ın Trezeguet sevdası yine alevlendi | Yeniden gündemde

    'da gündem yeniden Trezeguet... Diagne'nin transfer döneminde Mısırlı Trezeguet'i alamayan Galatasaray  Trezeguet'i yeniden gündemine aldı. 'de sondan birinci sırada olan İngiliz ekibi 'nın küme düşmesi durumunda oyuncu da kiralık olarak ayrılabilecek.

    Yeniden gündemde | Trezeguet

    Sezon sonunda Younes Belhanda ile yollarını ayırmaya hazırlanan ve buradan ciddi bir bonservis geliri bekleyen Sarı-Kırmızılılar, iyi bir teklif gelmesi durumunda Sofiane Feghouli'yi de gözden çıkarabilir. Her ihtimali düşünerek transferde harekete geçen Aslan, Kasımpaşa'dan bu yana istediği Trezeguet için bir kez daha çalışma başlattı.

    10 MİLYON EURO'YA GİTTİ

    Fanatik'in haberine göre; Kasımpaşa'dan Mbaye Diagne'nin transferi sırasında 'un kapısından dönen Mısırlıoyuncu, sezon başında 10 milyon Euro bedelle İngiliz temsilcisi 'nın yolunu tutmuştu. Ada ekibinin ateş hattında yer alması sonrasında 25 yaşındaki oyuncunun transferi yeniden gündeme geldi. Aston Villa küme düşerse , Trezeguet için İngiliz ekibinin kapısını çalacak.

    Sarı-Kırmızılılar'ın gündeminde yer alan Mısırlı futbolcu, bu sezon 32 maçta Aston Villa formasını giydi. 25 yaşındaki yıldız, bu karşılaşmalarda 4 kez rakip fileleri havalandırdı, 2 de gol pası verdi.

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