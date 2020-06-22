Kartal’da ince hesaplar

Beşiktaş çıtayı yükseltti… Denizlispor galibiyetiyle kendine gelen Kartal gözünü üçüncülüğe dikti. Trabzonspor Avrupa Kupaları'ndan men cezası alır, Beşiktaş da ligi 3. bitirirse bu takdirde Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama şansı doğacak. Yeni hedef G.Saray ve Sivas'ı geride bırakarak, 3. sıraya çıkmak. Gözler kalan 6 maça çevrilirken Şampiyonlar Ligi şansı sonuna kadar zorlanacak. Beşiktaş kalan 6 maçta sırasıyla Konyaspor, Kayserispor (D), Kasımpaşa, Yeni Malatya (D), Fenerbahçe ve Gençlerbirliği (D) ile oynayacak.
ADEM LJAJİC SINIFI GEÇTİ
Beşiktaş'ta bu sezon Sergen Yalçın'ın gözüne girmeyi başaramayan Adem Ljajic Denizlispor maçındaki performansıyla alkışlandı. Başarılı hocanın maç sonrası Sırp futbolcuyu kutladığı öğrenildi
DEPLASMANDA YALÇIN FARKI
Yalçın'la 5 deplasmana çıkan Beşiktaş, Yalçın öncesindeki 9 dışı saha performansını yakaladı. Yalçın'la 5 deplasmanda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgiyle 10 puan alınırken galibiyet yüzdesi 60 oldu.
ÖZGÜVEN GERİ GELDİ
Beşiktaş'ın Denizli'de aldığı 5 gollü galibiyet futbolcuların özgüvenini yeniden geri getirdi.
ADEM LJAJİC SINIFI GEÇTİ
Beşiktaş'ta bu sezon Sergen Yalçın'ın gözüne girmeyi başaramayan Adem Ljajic Denizlispor maçındaki performansıyla alkışlandı. Başarılı hocanın maç sonrası Sırp futbolcuyu kutladığı öğrenildi
DEPLASMANDA YALÇIN FARKI
Yalçın'la 5 deplasmana çıkan Beşiktaş, Yalçın öncesindeki 9 dışı saha performansını yakaladı. Yalçın'la 5 deplasmanda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgiyle 10 puan alınırken galibiyet yüzdesi 60 oldu.
ÖZGÜVEN GERİ GELDİ
Beşiktaş'ın Denizli'de aldığı 5 gollü galibiyet futbolcuların özgüvenini yeniden geri getirdi.