Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 22.06.2020 Gazete
    ABONE OL

    Kartal’da ince hesaplar

    gözünü 3.sıraya dikti. Trabzonspor men cezası alırsa 3. takımın Devler Ligi’nde ön eleme oynayacak olması nedeniyle kalan 6 maçta 18 puan hedefleniyor.

    Kartal’da ince hesaplar
    Beşiktaş çıtayı yükseltti… Denizlispor galibiyetiyle kendine gelen Kartal gözünü üçüncülüğe dikti. Trabzonspor Avrupa Kupaları'ndan men cezası alır, da ligi 3. bitirirse bu takdirde Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama şansı doğacak. Yeni hedef G.Saray ve Sivas'ı geride bırakarak, 3. sıraya çıkmak. Gözler kalan 6 maça çevrilirken Şampiyonlar Ligi şansı sonuna kadar zorlanacak. Beşiktaş kalan 6 maçta sırasıyla Konyaspor, Kayserispor (D), Kasımpaşa, Yeni Malatya (D), Fenerbahçe ve Gençlerbirliği (D) ile oynayacak.

    ADEM LJAJİC SINIFI GEÇTİ
    Beşiktaş'ta bu sezon Sergen Yalçın'ın gözüne girmeyi başaramayan Adem Ljajic Denizlispor maçındaki performansıyla alkışlandı. Başarılı hocanın maç sonrası Sırp futbolcuyu kutladığı öğrenildi



    DEPLASMANDA YALÇIN FARKI
    Yalçın'la 5 deplasmana çıkan Beşiktaş, Yalçın öncesindeki 9 dışı saha performansını yakaladı. Yalçın'la 5 deplasmanda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgiyle 10 puan alınırken galibiyet yüzdesi 60 oldu.


    ÖZGÜVEN GERİ GELDİ
    Beşiktaş'ın Denizli'de aldığı 5 gollü galibiyet futbolcuların özgüvenini yeniden geri getirdi.

    Haberler Spor Kartal’da ince hesaplar
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri