Fener'in yüzü gülmüyor... Hafta içi Trabzonspor'a Kadıköy'de 3-1 yenilerek Türkiye Kupası'na veda eden Sarı-Lacivertliler dün de ligde Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu ve Avrupa şansını zora soktu. 28'de önce Hasan Ali sonra da Deniz Türüç yüzde yüz fırsatı kullanamadı.
OZAN DİREĞE NİŞANLADI!
36'da Ozan'ın penaltı noktası üzerinden vuruşu direkten döndü. 55. dakikada Gustavo'dan sıyrılan Mame Thiam şık bir plase ile golü attı: 1-0. 78'de M.Ekici'nin şutunu Ramazan kurtardı.
PENALTI VE GOL VAR'A TAKILDI
AYNI dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı ancak VAR uyarısıyla penaltı iptal edildi. 88. dakikada Mevlüt kafayla golü attı. Fakat golden önce 'elle oynama' olduğu için gol sayılmadı.
YUSUF'TAN MÜKEMMEL GOL
90+3'te Yusuf harika bir aşırtma vuruşla Kasımpaşa'yı 2-0 öne geçirdi. 90+6'da Vedat'ın çok sert şutunu Ramazan kornere çeldi ve karşılaşma 2-0 sona erdi.
SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ!
Kasımpaşa maçı sonrası konuşan Fenerbahçeli Hasan Ali, öz eleştiride bulundu. Kötü sonuçlardan ötürü taraftarlardan özür dileyen Hasan Ali, "Sözün bittiği yerdeyiz. Taraftarımızı çok üzdük. Umarım toparlanırız" diye konuştu.
SERDAR'IN YERİNE LUİZ GUSTAVO
Serdar Aziz'in sakatlığı sebebiyle F.Bahçe'de dün Luiz Gustavo stopere çekildi. Ferdi ise 10 numara pozisyonunda oynadı.
EMRE'DEN YAKIN TAKİP
F.Bahçeli Emre Belözoğlu, cezası nedeniyle Kasımpaşa maçını tribünden takip etti. Emre, maç boyu akım arkadaşlarıyla ilgili sık sık not aldı. Tecrübeli futbolcu yeni sezonda futbolun patronu olarak görev yapacak.
AFFETTİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ
Tahir Karapınar, "Sonuca üzüldük. Taraftarları da üzdük. Kalan maçlarda kendimizi affettirmeye çalışacağız" dedi
TAKIMIN ÜSTÜNDE ÖLÜ TOPRAĞI VAR
F.Bahçe Teknik Direktörü Tahir Karapınar çok gol kaçırdıklarını söyledi. Karapınar, "Ne yapsak olmuyor. Takımın üstünde ölü toprağı var" diye konuştu.
VEDAT YİNE ETKİSİZ KALDI
Fenerbahçeli Vedat Muriç, Ziraat Türkiye Kupası'nadki Trabzonspor maçında olduğu gibi dünkü Kasımpaşa karşılaşmasında beklenenden uzak bir oyun ortaya koydu. Liglere verilen coronavirüs molası sonrası eski formunu yakalayamayan Kosovalı futbolcu, takım arkadaşlarından da beklediği servisleri alamadı.
DİREKLERDEN GEÇİT YOK!
Kasımpaşa maçında Ozan, Rodrigues'in pasında yakın mesafeden topu direğe nişanladı. Ozan'ın şutu ile birlikte bu sezon Fenerbahçe'nin 16. şutu direkte patladı. Fener, ligde direğe en çok takılan takım.
Fenerbahçe ligde şubat ayından bu yana deplasmanlarda oynadığı maçlarda sadece 1 puan alabildi.
Fenerbahçe önünde çok önemli bir galibiyet alan Kasımpaşa ligde kalma yolunda kritik bir eşiği aştı.
OZAN DİREĞE NİŞANLADI!
36'da Ozan'ın penaltı noktası üzerinden vuruşu direkten döndü. 55. dakikada Gustavo'dan sıyrılan Mame Thiam şık bir plase ile golü attı: 1-0. 78'de M.Ekici'nin şutunu Ramazan kurtardı.
PENALTI VE GOL VAR'A TAKILDI
AYNI dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı ancak VAR uyarısıyla penaltı iptal edildi. 88. dakikada Mevlüt kafayla golü attı. Fakat golden önce 'elle oynama' olduğu için gol sayılmadı.
YUSUF'TAN MÜKEMMEL GOL
90+3'te Yusuf harika bir aşırtma vuruşla Kasımpaşa'yı 2-0 öne geçirdi. 90+6'da Vedat'ın çok sert şutunu Ramazan kornere çeldi ve karşılaşma 2-0 sona erdi.
SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ!
Kasımpaşa maçı sonrası konuşan Fenerbahçeli Hasan Ali, öz eleştiride bulundu. Kötü sonuçlardan ötürü taraftarlardan özür dileyen Hasan Ali, "Sözün bittiği yerdeyiz. Taraftarımızı çok üzdük. Umarım toparlanırız" diye konuştu.
SERDAR'IN YERİNE LUİZ GUSTAVO
Serdar Aziz'in sakatlığı sebebiyle F.Bahçe'de dün Luiz Gustavo stopere çekildi. Ferdi ise 10 numara pozisyonunda oynadı.
EMRE'DEN YAKIN TAKİP
F.Bahçeli Emre Belözoğlu, cezası nedeniyle Kasımpaşa maçını tribünden takip etti. Emre, maç boyu akım arkadaşlarıyla ilgili sık sık not aldı. Tecrübeli futbolcu yeni sezonda futbolun patronu olarak görev yapacak.
AFFETTİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ
Tahir Karapınar, "Sonuca üzüldük. Taraftarları da üzdük. Kalan maçlarda kendimizi affettirmeye çalışacağız" dedi
TAKIMIN ÜSTÜNDE ÖLÜ TOPRAĞI VAR
F.Bahçe Teknik Direktörü Tahir Karapınar çok gol kaçırdıklarını söyledi. Karapınar, "Ne yapsak olmuyor. Takımın üstünde ölü toprağı var" diye konuştu.
VEDAT YİNE ETKİSİZ KALDI
Fenerbahçeli Vedat Muriç, Ziraat Türkiye Kupası'nadki Trabzonspor maçında olduğu gibi dünkü Kasımpaşa karşılaşmasında beklenenden uzak bir oyun ortaya koydu. Liglere verilen coronavirüs molası sonrası eski formunu yakalayamayan Kosovalı futbolcu, takım arkadaşlarından da beklediği servisleri alamadı.
DİREKLERDEN GEÇİT YOK!
Kasımpaşa maçında Ozan, Rodrigues'in pasında yakın mesafeden topu direğe nişanladı. Ozan'ın şutu ile birlikte bu sezon Fenerbahçe'nin 16. şutu direkte patladı. Fener, ligde direğe en çok takılan takım.
Fenerbahçe ligde şubat ayından bu yana deplasmanlarda oynadığı maçlarda sadece 1 puan alabildi.
Fenerbahçe önünde çok önemli bir galibiyet alan Kasımpaşa ligde kalma yolunda kritik bir eşiği aştı.