Trabzonspor Yönetim Kurulu coronavirüs salgının başladığı Mart ayından itibaren oyunculara ödeme yapmamıştı. Yönetim lig başlar başlamaz oyunculara Göztepe ve Fenerbahçe maçlarının galibiyet primlerini yatırdı. Ayrıca oyunculara maaş ödemelerinin de Haziran ayının sonunda yapılacağı belirtildi. Bordo-Mavili futbolcular, ödeme planlarının aynı şekilde devam etmesinden dolayı Başkan Ahmet Ağaoğlu'na teşekkür etti. Yarın gece zorlu Alanyaspor deplasmanına çıkacak olan futbolcular böylece moral depolamış oldu. Trabzonspor, ödemeler konusunda örnek gösterilen kulüplerin başında geliyor.
DEPLASMAN KARNESİ OLDUKÇA PARLAK
Yarın Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, 13 dış saha maçında 7 galibiyet ve 5 beraberlik aldı... Fırtına, 271 gündür kaybetmiyor.
HEM KUPADA HEM LİGDE FIRTINA GİBİ ESİYOR
Trabzonspor hem ligde hem de kupada yoluna emin adımlarla devam ediyor. Taraftarlar iki kulvarda da zafer istiyor.