



Trabzonspor Yönetim Kurulu coronavirüs salgının başladığı Mart ayından itibaren oyunculara ödeme yapmamıştı. Yönetim lig başlar başlamaz oyunculara Göztepe ve Fenerbahçe maçlarının galibiyet primlerini yatırdı. Ayrıca oyunculara maaş ödemelerinin de Haziran ayının sonunda yapılacağı belirtildi. Bordo-Mavili futbolcular, ödeme planlarının aynı şekilde devam etmesinden dolayı Başkan Ahmet Ağaoğlu'na teşekkür etti. Yarın gece zorlu Alanyaspor deplasmanına çıkacak olan futbolcular böylece moral depolamış oldu. Trabzonspor, ödemeler konusunda örnek gösterilen kulüplerin başında geliyor.