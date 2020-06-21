Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, efsaneleri Cemil Usta'nın adının Süper Lig sezonuna verildiği yılda hem şampiyonluk hem de Türkiye Kupası'nı alarak onu onurlandıracaklarını söyledi. Alp, tüm takımın başarıya inandığını belirterek, "Camiamız mükemmel bir uyum sağladı" dedi.
CAMİAMIZ ÇOK GÜVENİYOR
Alp, "Futbolcularımıza, teknik heyetimize çok güveniyorum. Camiamız da güveniyor. Tüm zorlukları birlikte yaşadık, inşallah sevinçlerimizi de birlikte paylaşacağız" ifadelerini kullandı.
CAMİAMIZ ÇOK GÜVENİYOR
Alp, "Futbolcularımıza, teknik heyetimize çok güveniyorum. Camiamız da güveniyor. Tüm zorlukları birlikte yaşadık, inşallah sevinçlerimizi de birlikte paylaşacağız" ifadelerini kullandı.