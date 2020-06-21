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    • Spor
    • 21.06.2020 Gazete
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    : Usta’yı onurlandıracağız

    , efsaneleri 'nın adının sezonuna verildiği yılda hem şampiyonluk hem de 'nı alarak onu onurlandıracaklarını söyledi.

    Usta’yı onurlandıracağız
    Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, efsaneleri 'nın adının sezonuna verildiği yılda hem şampiyonluk hem de 'nı alarak onu onurlandıracaklarını söyledi. Alp, tüm takımın başarıya inandığını belirterek, "Camiamız mükemmel bir uyum sağladı" dedi.

    CAMİAMIZ ÇOK GÜVENİYOR
    Alp    , "Futbolcularımıza, teknik heyetimize çok güveniyorum. Camiamız da güveniyor. Tüm zorlukları birlikte yaşadık, inşallah sevinçlerimizi de birlikte paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

    Haberler Spor Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp: Usta’yı onurlandıracağız
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