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    • Spor
    • 21.06.2020 Gazete
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    Hakem ligin kaderiyle oynadı!

    Başkanı , 2-1 kaybettikleri maçıyla ilgili açıklamalar yaptı. Mert, "Ofsayt nedeniyle golümüz iptal edilmese 25. dakikada 2-0 öne geçecektik. bir sürü dengeyi değiştirecek bir sonuç olacaktı. İkinci golümüz verilseydi ligin üst ve alt tarafında dengeler değişecekti" ifadelerini kullandı.

    Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, 2-1 kaybettikleri Başakşehir maçıyla ilgili açıklamalar yaptı. Mert, "Ofsayt nedeniyle golümüz iptal edilmese 25. dakikada 2-0 öne geçecektik. bir sürü dengeyi değiştirecek bir sonuç olacaktı. İkinci golümüz verilseydi ligin üst ve alt tarafında dengeler değişecekti" ifadelerini kullandı.


    A.Gücü'nün iptal edilen golünde Pazdan'ın topa temas etmediği net şekilde gözüküyor.

    ÇOK CİDDİ BASKI YAPTILAR
    Mert    , "Medipol Başakşehir kulübesi hakeme çok ciddi baskı yaptı. Seyircisiz olduğu için yukarıdan çok net duyuyoruz bu sesleri. Çok ciddi bir şekilde hakeme baskı uyguladılar ve hakem de bu baskının altında kaldı, diye düşünüyorum" diye konuştu.



    Başakşehir'in 2. golü öncesinde ise Aleksic açık bir şekilde elle oynuyor.

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