



GÖÇEK GEÇEN YILIN HESABINI ÖDEDİ! - ERMAN TOROĞLU

Hüseyin Göçek'ten hakem olmaz. Ofsayt pozisyonuna VAR saatlerce bakıyor, VAR karar veriyor. Sen mi idare ediyorsun VAR mı idare ediyor maçı? Arabayı ben kullanıyorum, yanımdaki adam, viraja nasıl gireceğime, kaç kilometre ile gideceğime karar veremez. Maça tayin yapılmış. Trabzonspor bildiri yayınladı tayini görünce iki gün evvel. Hüseyin Göçek'i geçen sene ipten alan Göksel Gümüşdağ, hakemliği bitiyordu geçen sene. Bugün de hesabı ödedi. Eğer o golü verse amcası üzülecek çünkü.