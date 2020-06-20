Süper Lig'de 28. hafta heyecanı başladı. Şampiyonluk yarışının iddialı takımlarından Başakşehir, Ankaragücü deplasmanında 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 kazandı ve maç fazlasıyla zirveye çıktı. Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip 11'de penaltı kazandı.
A.Gücü''nün iptal edilen golünde Pazdan'ın topa temas etmediği net şekilde gözüküyor.
Rodrigues skoru 1-0 yaptı. 22'de A.Gücü ikinci golü buldu. Ancak tartışmalı ofsayt kararına hakem Hüseyin Göçek ve VAR da uyunca gol geçersiz sayıldı. Başakşehir 58'de Aleksic'in golüyle eşitliği yakaladı: 1-1.
Başakşehir'in 2. golü öncesinde ise Aleksic açık bir şekilde elle oynuyor
73. dakikada Visca yay üzerinden çok iyi vurdu ve takımını 2-1 öne geçirdi. Gol öncesinde Aleksic'in elle oynadığını yönelik yoğun itirazlar sonuç vermedi. Başakşehir hakem kararlarının çok konuşulduğu maçı 2-1 kazandı.
MERT: HAKEM GOLÜMÜZÜ VEREMEDİ!
A.Gücü Başkanı Fatih Mert hakem kararlarına isyan etti. Mert, "Emeklerimize yazık oldu. Art niyet aramamaya çalışıyorum ama yazık, gerçekten yazık. Golümüzü hakemler veremedi" dedi.
VİCDANI YOKSA ONUN SORUNU
A.Gücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay da Göçek'i hedef aldı. Tecrübeli hoca, "Hakemlerin vicdani olarak yola devam etmelerine inanırım. Vicdanı yoksa onun sorunu" dedi.
GÖÇEK GEÇEN YILIN HESABINI ÖDEDİ! - ERMAN TOROĞLU
Hüseyin Göçek'ten hakem olmaz. Ofsayt pozisyonuna VAR saatlerce bakıyor, VAR karar veriyor. Sen mi idare ediyorsun VAR mı idare ediyor maçı? Arabayı ben kullanıyorum, yanımdaki adam, viraja nasıl gireceğime, kaç kilometre ile gideceğime karar veremez. Maça tayin yapılmış. Trabzonspor bildiri yayınladı tayini görünce iki gün evvel. Hüseyin Göçek'i geçen sene ipten alan Göksel Gümüşdağ, hakemliği bitiyordu geçen sene. Bugün de hesabı ödedi. Eğer o golü verse amcası üzülecek çünkü.