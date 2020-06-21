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    • 21.06.2020 16:50
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    Başkanı 'den maçı öncesi flaş karar!

    Başkanı geçtiğimiz günlerde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle beyin ameliyatı olmuştu. Hastalığı sonrası ilk kez tribünde olacak olan Cengiz, FK ile oynayacağı maçı locadan takip edecek.

    Mustafa Cengiz'den flaş karar!

    Geçirdiği rahatsızlık sonrasında yoğun tedavi gören Kulübü Başkanı , sarı kırmızılı takımın ligdeki kritik FK maçında yalnız bırakmayacak.

    Başkan Cengiz, Galatasaray'ın bu akşam Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmayı Stadyumu'nda locada izleyecek.

    ''BAŞKANIM SENİN İÇİN ŞAMPİYON OLACAĞIZ''
    Galatasaray'da yöneticiler, geçtiğimiz hafta maçı öncesi Mustafa Cengiz'i ziyaret etmiş ve şampiyonluk sözü vermişti. Yöneticiler, ''Başkanım senin için şampiyon olacağız'' sözlerini kullanmıştı.

    Haberler Spor Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Gaziantep maçı öncesi flaş karar!
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