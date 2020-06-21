



TFF 1'inci Lig'de 93 günlük aranın ardından bugün Altay deplasmanıyla sahalara dönmeye hazırlanan Akhisarspor, coronavirüs şokuyla sarsıldı. Daha önce yapılan iki testin sonuçlarının da negatif çıktığı Yeşil- Siyahlılar'da 67 yaşındaki teknik direktör Yılmaz Vural, teknik heyet, çalışanlar ve 3 futbolcu dahil 12 isimde coronavirüse rastlandı. Akhisar, Futbol Federasyonu'yla temasa geçerek yeniden test yaptırdı. Test sonuçları yine pozitif çıkarsa TFF'nin, Bornova Stadı'nda bugün saat 20.00'de oynanması gereken maçı erteleme ihtimalinin bulunduğu öğrenildi. Akhisar'da tüm takımın evlerinde 14 gün karantinaya alınma ihtimali de var. Başkan Fatih Karabulut, "Sonuçları bekliyoruz. TFF ile temas halindeyiz" dedi.