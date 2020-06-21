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    • Spor
    • 21.06.2020 Gazete
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    ’da coronavirüs şoku! dahil 12 kişide virüse rastlandı...

    Ege ekibi spor'da ve 3 futbolcu dahil 12 isimde coronavirüse rastlandı. Akhisar’ın Altay’la oynayacağı maçın iptal edilme durumu bulunuyor.



    TFF 1'inci Lig'de 93 günlük aranın ardından bugün Altay deplasmanıyla sahalara dönmeye hazırlanan Akhisarspor, coronavirüs şokuyla sarsıldı. Daha önce yapılan iki testin sonuçlarının da negatif çıktığı Yeşil- Siyahlılar'da 67 yaşındaki teknik direktör Yılmaz Vural, teknik heyet, çalışanlar ve 3 futbolcu dahil 12 isimde coronavirüse rastlandı. Akhisar, Futbol Federasyonu'yla temasa geçerek yeniden test yaptırdı. Test sonuçları yine pozitif çıkarsa TFF'nin, Bornova Stadı'nda bugün saat 20.00'de oynanması gereken maçı erteleme ihtimalinin bulunduğu öğrenildi. Akhisar'da tüm takımın evlerinde 14 gün karantinaya alınma ihtimali de var. Başkan Fatih Karabulut, "Sonuçları bekliyoruz. TFF ile temas halindeyiz" dedi.




    TFF'DEN AKHİSAR'A GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
    TFF Yılmaz Vural, 3 futbolcu, 2 personel ve 7 kulüp çalışanında coronavirüs testi pozitif çıkan Akhisarspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

    67 yaşındaki Vural ve 3 oyuncunun test sonuçlarının pozitif çıkması deprem etkisi yaptı.




    Twitter

    Yılmaz vur-al sağlığını

    Bunu da tekmele bakalım

    Coronavirüs asıl şimdı bitti işte

    Fenerbahçe seni bekliyor hocam

    Sen bu vırüsü de döversin
    Haberler Spor Akhisar’da coronavirüs şoku! Yılmaz Vural dahil 12 kişide virüse rastlandı...
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