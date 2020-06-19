Trabzonspor'un F.Bahçe ile oynadığı Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının 35. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Anthony Nwakaeme'ye dün MR çekildi... Sol addüktör kas gurubunda grade iki tear (yırtık) tespit edilen Nijeryalı yıldız yaklaşık olarak 3-4 hafta arasında sahalardan uzak kalacak. Ancak genel olarak siyahi oyuncuların kas yapısının diğer oyunculara göre farklılık göstermesi nedeniyle Nwakaeme sahalara daha erken dönebilir. Sosyal medyadaki Bordo-Mavili taraftarlar da Nwakaeme'nin uzun süre sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.