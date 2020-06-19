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    • Spor
    • 19.06.2020 Gazete
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    'da Nwakaeme şoku!

    maçında sakatlanan 'nin sol addüktör kas grubunda 2. derece yırtık tespit edildi. Trabzon’un büyük kozu 3-4 hafta forma giyemeyecek.

    Nwakaeme şoku!
    Trabzonspor'un F.Bahçe ile oynadığı yarı final rövanş maçının 35. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan 'ye dün MR çekildi... Sol addüktör kas gurubunda grade iki tear (yırtık) tespit edilen Nijeryalı yıldız yaklaşık olarak 3-4 hafta arasında sahalardan uzak kalacak. Ancak genel olarak siyahi oyuncuların kas yapısının diğer oyunculara göre farklılık göstermesi nedeniyle Nwakaeme sahalara daha erken dönebilir. Sosyal medyadaki Bordo-Mavili taraftarlar da Nwakaeme'nin uzun süre sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.

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