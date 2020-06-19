Galatasaray'da Gaziantepspor maçı öncesi kadroda çok büyük bir kriz yaşanıyor. Çaykur Rizespor önünde alınan yenilgiyle şampiyonluk yarışında ağır bir darbe alan Cimbom sadece bu maçı kaybetmekle kalmadı Muslera ve Andone'nin sakatlıklarıyla da sarsıldı. Sarı-Kırmızılı takımda arka arkaya yaşanan sakatlıklardan sonra takımda Ahmet Çalık ve 18 yaşındaki Emin'in dışında stoper kalmadı. Ayrıca Andone'nin sakatlığı ve Adem Büyük'ün kırmızı kart görmesiyle birlikte santrfor olarak takımda sadece Falcao kaldı. Kolombiyalı futbolcu sakatlanır ya da hastalanırsa başka bir alternatif bulunmuyor. Ayrıca kalede de Muslera'nın olmaması zorlu karşılaşma öncesi büyük bir handikap oluşturuyor. Tüm bunları bilen Teknik Direktör Fatih Terim'in bu şartları göz önüne alarak takımını en iyi şekilde motive etmeye çalıştığı öğrenildi.
TAKIMINI MOTİVE EDİYOR
Terim, Ç. Rize maçında alınan kötü sonuca rağmen takımını Gaziantep maçına motive etmeye çalışıyor.
UMUDUMUZU ASLA KAYBETMİŞ DEĞİLİZ
G.Saray'ın yıldız oyuncusu Seri, Ç.Rizespor maçındaki yenilgiye rağmen umutlarını asla kaybetmediklerini söyleyerek, "Ligde her şey olabilir" dedi.
CİMBOM'DAN TAKTİK İDMANI
Galatasaray Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman core stabilizasyon hareketleriyle başlandı. Daha sonra dinamik ısınma yapıldı. İdmanın ana bölümünde Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.
TAKIMINI MOTİVE EDİYOR
Terim, Ç. Rize maçında alınan kötü sonuca rağmen takımını Gaziantep maçına motive etmeye çalışıyor.
UMUDUMUZU ASLA KAYBETMİŞ DEĞİLİZ
G.Saray'ın yıldız oyuncusu Seri, Ç.Rizespor maçındaki yenilgiye rağmen umutlarını asla kaybetmediklerini söyleyerek, "Ligde her şey olabilir" dedi.
CİMBOM'DAN TAKTİK İDMANI
Galatasaray Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman core stabilizasyon hareketleriyle başlandı. Daha sonra dinamik ısınma yapıldı. İdmanın ana bölümünde Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.