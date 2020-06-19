Sakatlığına rağmen son iki maçta Trabzonspor'u yalnız bırakmayan Jose Sosa ile görüşen Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Sen bizi bu kadar seviyorken biz seni istiyorken bu işi sonlandıralım" dedi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Sosa'nın da başkana "Hedeflerimize ulaşalım başkanım. Sözleşme kolay" ifadelerini kullandığı öğrenildi. İkili arasında gerçekleşen bu olumlu görüşmeden sonra sağlık kurulundan da Sosa için müjdeli bir haber geldi.
Arjantinli oyuncunun bu hafta kendisini antrenmanlarda deneyeceği ve ilk 11 olmasa bile Alanya maçının 21 kişilik kadrosuna girebileceği belirtildi. Trabzonspor'un Göztepe ve F.Bahçe maçlarında sakatlığı nedeniyle oynayamayacak olmasına rağmen kafilede yer alan Sosa, bu davranışı ile büyük taktir toplamıştı.
TRABZONSPOR'UN SAHA İÇİ LİDERİ
Sosa futboluyla Trabzon'un önemli isimlerinden. Bu sezon arkadaşlarıyla Fırtına'yı 2 kulvarda zirveye taşıdı.
24 MAÇTA 6 GOL VE 6 ASİST!
Fırtına'nın kaptanı Sosa bu sezon 26 maçta oynadı. Arjantinli yıldız 24 karşılaşmada 6 gol atarken 6 da asist yaptı.
TAHA TUNÇ'UN SÖZLEŞMESİ UZATILDI
Trabzonspor'un sezon başında Pendikspor'dan transfer ettiği genç oyuncu Taha Tunç'un sözleşmesi 2025 yılına kadar uzatıldı.