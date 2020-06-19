



Sakatlığına rağmen son iki maçta Trabzonspor'u yalnız bırakmayan Jose Sosa ile görüşen Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Sen bizi bu kadar seviyorken biz seni istiyorken bu işi sonlandıralım" dedi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Sosa'nın da başkana "Hedeflerimize ulaşalım başkanım. Sözleşme kolay" ifadelerini kullandığı öğrenildi. İkili arasında gerçekleşen bu olumlu görüşmeden sonra sağlık kurulundan da Sosa için müjdeli bir haber geldi.



Arjantinli oyuncunun bu hafta kendisini antrenmanlarda deneyeceği ve ilk 11 olmasa bile Alanya maçının 21 kişilik kadrosuna girebileceği belirtildi. Trabzonspor'un Göztepe ve F.Bahçe maçlarında sakatlığı nedeniyle oynayamayacak olmasına rağmen kafilede yer alan Sosa, bu davranışı ile büyük taktir toplamıştı.