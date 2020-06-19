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    • Spor
    • 19.06.2020 Gazete
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    'e hoş geldin Erzurum

    Ümraniyespor'u yenerek ’e yükselen BB Erzurumspor’da futbolcular maç sonunda çok büyük bir sevinç yaşadı.

    Hoş geldin Erzurum

    Ve Erzurumspor 1 yıllık aradan sonra 'e geri döndü. Mavi-Beyazlılar Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek Hatayspor'dan sonra Süper Lig'e çıkan 2. takım oldu. , Akhisar, Karagümrük ve ise Play-Off oynayacak. ve bir alt lige düştü. Düşecek 3. ekip bugün oynanacak maçlardan sonra belli olacak. Dünkü diğer sonuçlar şöyle: Karagümrük-Adana: 3-0, Giresun-Altay: 1-2, Akhisar-Keçiörengücü: 3-4, Hatayspor-Bursaspor: 3-1, Adana Demirspor- İstanbulspor: 3-0.

    Ad.Demir-Bursaspor Akhisar-K.Gümrük

    TFF 1. Ligi'nde 4 ekip Play- Off'a kaldı. Ad.Demirspor- Bursa ve Akhisar-K.Gümrük karşılaşacak. Finale çıkacak 2 ekipten kazanan Süper Lig'e çıkacak 3. ekip olacak.

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