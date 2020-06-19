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    • 19.06.2020 15:16
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    'den son dakika açıklaması! ile görüşmeler tamamlandı ve...

    'de kalıp kalmayacağı merak edilen Sırp koç   için Fenerbahçe Kulübü'nden resmi açıklama geldi. Fenerbahçe Kulübü, koç Zeljko Obradovic ile görüşmelerin tamamlandığını, Sırp çalıştırıcının ailesi ile görüştükten sonra karar vereceğini açıkladı.

    Obradovic ile görüşmeler tamamlandı ve...

    Kulübü, koç ile görüşmelerin tamamlandığını, Sırp çalıştırıcının ailesi ile görüştükten sonra karar vereceğini açıkladı.

    Fenerbahçe kulübü, erkek basketbol takımı koçu Zeljko Obradovic ile yapmış oldukları yeni sezon görüşmeleri hakkında şu resmi açıklamayı yaptı:

    Fenerbahçe Beko Basketbol Takımımızın değerli koçu Zeljko Obradovic ile Başkanımız ve Başkanvekilimiz Semih Özsoy'un yeni sezon planlamalarına dair görüşmeleri tamamlanmıştır.

    Değerli koçumuz Obradovic bugün itibariyle İstanbul'dan ayrılmış olup, Kulübümüze yeni sezon ile alakalı geri dönüşünü ailesi ile görüştükten sonra önümüzdeki hafta başında yapacaktır.

    Bu doğrultuda da camiamıza ve kamuoyuna gerekli bilgilendirmeler önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecektir.

    Fenerbahçe Spor Kulübü

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