Süper Lig'de 28. haftanın açılış karşılaşmasında Ankaragücü sahasında Başakşehir'i konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

Lider Trabzonspor ile aynı puan sahip Başakşehir'de tek hedef galip gelip maç fazlasıyla yeniden lider olmak.

ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR | CANLI ANLATIM

İLK 11'LER

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Pazdan, Atila, Lukasik, Pinto, Scarione, Michalak, Saba, Rodrigues

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clich, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba