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    • 19.06.2020 21:14
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    'de 28. haftanın açılış karşılaşmasında sahasında 'i konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Ankaragücü - Başakşehir | CANLI

    'de 28. haftanın açılış karşılaşmasında sahasında 'i konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Lider Trabzonspor ile aynı puan sahip 'de tek hedef galip gelip maç fazlasıyla yeniden lider olmak.

    ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR | CANLI ANLATIM

    İLK 11'LER
    Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Pazdan, Atila, Lukasik, Pinto, Scarione, Michalak, Saba, Rodrigues

    Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clich, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Crivelli,

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