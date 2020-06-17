Premier Lig hangi kanalda? İngiltere Premier Lig maçları nasıl izlenir sorusuna futbol severler yanıt arıyor. Avrupa'da futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Dünyada en çok takip edilen liglerden birisi olan Premier Lig'de perde yeniden açılıyor. 2019-2020 sezonuna 17 Haziran Çarşamba günü oynanacak Aston Villa-Sheffield United ve Manchester City-Arsenal karşılaşmalarıyla devam edilecek.
PREMIER LİG HANGİ KANALDA?
Seyircisiz oynanacak karşılaşmalar Türkiye'de S Sport ekranlarında ve S Sport Plus uygulamasından canlı olarak yayınlanacak.
S Sport, Digiturk 85. kanal, D-Smart 78. kanal TV + 77. Kanal ve Tivibu 74. Kanal, Kablo TV 240. Kanal ve Vodafone TV 11. Kanalda sporseverlerle buluşuyor.
S Sport ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak Premier Lig'in ilk hafta takvimi şu şekilde:
17 Haziran Çarşamba
20.00 Aston Villa-Sheffield United
22.15 Manchester City-Arsenal
19 Haziran Cuma
20.00 Norwich City-Southampton
22.15 Tottenham-Manchester United
20 Haziran Cumartesi
14.30 Watford-Leicester City
17.00 Brighton-Arsenal
19.30 West Ham United-Wolverhampton
21.45 Bournemouth-Crystal Palace
21 Haziran Pazar
15.00 Newcastle United-Sheffield United
18.15 Aston Villa-Chelsea
21.00 Everton-Liverpool
22 Haziran Pazartesi
22.00 Manchester City-Burnley