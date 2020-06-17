Premier Lig hangi kanalda? İngiltere Premier Lig maçları nasıl izlenir sorusuna futbol severler yanıt arıyor. Avrupa'da futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Dünyada en çok takip edilen liglerden birisi olan Premier Lig'de perde yeniden açılıyor. 2019-2020 sezonuna 17 Haziran Çarşamba günü oynanacak Aston Villa-Sheffield United ve Manchester City-Arsenal karşılaşmalarıyla devam edilecek.

PREMIER LİG HANGİ KANALDA?

Seyircisiz oynanacak karşılaşmalar Türkiye'de S Sport ekranlarında ve S Sport Plus uygulamasından canlı olarak yayınlanacak.

S Sport, Digiturk 85. kanal, D-Smart 78. kanal TV + 77. Kanal ve Tivibu 74. Kanal, Kablo TV 240. Kanal ve Vodafone TV 11. Kanalda sporseverlerle buluşuyor.

S Sport ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak Premier Lig'in ilk hafta takvimi şu şekilde:

17 Haziran Çarşamba

20.00 Aston Villa-Sheffield United

22.15 Manchester City-Arsenal



19 Haziran Cuma

20.00 Norwich City-Southampton

22.15 Tottenham-Manchester United



20 Haziran Cumartesi

14.30 Watford-Leicester City

17.00 Brighton-Arsenal

19.30 West Ham United-Wolverhampton

21.45 Bournemouth-Crystal Palace



21 Haziran Pazar

15.00 Newcastle United-Sheffield United

18.15 Aston Villa-Chelsea

21.00 Everton-Liverpool

22 Haziran Pazartesi

22.00 Manchester City-Burnley