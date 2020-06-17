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    • 17.06.2020 15:56
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    • 17.06.2020 15:56
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    hangi kanalda? maçları nasıl izlenir?

    Avrupa’da futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Dünya genelinde Kovid-19 salgınının etkisinin azaltılmasıyla birlikte normalleşmeye dönüş de devam ediyor. Futbol maçları da seyircisiz veya kısıtlı seyirciyle yeniden oynanmaya başlandı. Avrupa’nın en popüler liglerinden birisi olan hangi kanalda? maçları nasıl izlenir? Yanıtı haberimizde!

    Premier Lig hangi kanalda? İngiltere Premier Lig maçları nasıl izlenir?

    hangi kanalda? maçları nasıl izlenir sorusuna futbol severler yanıt arıyor. Avrupa'da futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Dünyada en çok takip edilen liglerden birisi olan Premier Lig'de perde yeniden açılıyor. 2019-2020 sezonuna 17 Haziran Çarşamba günü oynanacak Aston Villa-Sheffield United ve Manchester City-Arsenal karşılaşmalarıyla devam edilecek.

    PREMIER LİG HANGİ KANALDA?

    Seyircisiz oynanacak karşılaşmalar Türkiye'de S Sport ekranlarında ve S Sport Plus uygulamasından canlı olarak yayınlanacak.

    S Sport, Digiturk 85. kanal, D-Smart 78. kanal TV + 77. Kanal ve Tivibu 74. Kanal, Kablo TV 240. Kanal ve Vodafone TV 11. Kanalda sporseverlerle buluşuyor.

    S Sport ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak Premier Lig'in ilk hafta takvimi şu şekilde:

    17 Haziran Çarşamba

    20.00 Aston Villa-Sheffield United
    22.15 Manchester City-Arsenal

    19 Haziran Cuma

    20.00 Norwich City-Southampton
    22.15 Tottenham-Manchester United

    20 Haziran Cumartesi

    14.30 Watford-Leicester City
    17.00 Brighton-Arsenal
    19.30 West Ham United-Wolverhampton
    21.45 Bournemouth-Crystal Palace

    21 Haziran Pazar

    15.00 Newcastle United-Sheffield United
    18.15 Aston Villa-Chelsea
    21.00 Everton-Liverpool

    22 Haziran Pazartesi

    22.00 Manchester City-Burnley

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