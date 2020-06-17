Trabzon Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Fenerbahçe galibiyeti sonrasında önemli açıklamalar yaptı. Genç teknik adam, "Hedefimiz her iki kulvarda da şampiyon olmak. Henüz başardığımız bir şey yok. Oynanacak 8 final maçımız var" diye konuştu.
ONLARLA GURUR DUYUYORUM
Genç hoca, "Kazandığımız için gerçekten çok mutluyum. Oyuncu arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Daha gidilecek çok yolumuz var. Alınacak çok kupa var" ifadelerini kullandı.
İKİ KUPAYI DA ÇOK İSTİYORUZ
Hüseyin Çimşir, "İnşallah başarmış şekilde oturan teknik direktör olarak konuşma şerefini yaşarım. Hedefimiz, isteğimiz iki tarafta da finali yapmak. Bunu başaracağız" diye konuştu.
RAKİBİNE 9 MAÇTIR YENİLMİYOR
Öte yandan Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 9 maçtır kaybetmiyor. Karadeniz Fırtınası, ezeli rakibiyle bu sezon oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.
NWAKAEME İLK YARIDA SAKATLANDI
Dev karşılaşmanın 35. dakikasında iki rakibi arasında topu saklamaya çalışan Anthony Nwakaeme kasıklarından sakatlandı. Nijeryalı yıldızın yerine oyuna genç oyuncu Bilal Başacıkoğlu girdi. Nijeryalı oyuncunun yerine oyuna dahil olan Bilal, bekleneni ise veremedi. Anthony Nwkaeme'nin sağlık durumu bugün belli olacak.
F.BAHÇE'Yİ ÇOK SEVİYOR
Trabzonspor formasıyla Türkiye Kupası'nda çıktığı 6 maçta rakip filelere 5 gol gönderen Alexander Sörloth, bu sezon Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 4. resmi karşılaşmada 3. golünü kaydetti.
NOVAK DURDURULAMIYOR
Novak'ın resmi maçlarda en fazla gol attığı takım Fenerbahçe... Çek yıldız, Kanarya'ya 4 gol attı.
ONLARLA GURUR DUYUYORUM
Genç hoca, "Kazandığımız için gerçekten çok mutluyum. Oyuncu arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Daha gidilecek çok yolumuz var. Alınacak çok kupa var" ifadelerini kullandı.
İKİ KUPAYI DA ÇOK İSTİYORUZ
Hüseyin Çimşir, "İnşallah başarmış şekilde oturan teknik direktör olarak konuşma şerefini yaşarım. Hedefimiz, isteğimiz iki tarafta da finali yapmak. Bunu başaracağız" diye konuştu.
RAKİBİNE 9 MAÇTIR YENİLMİYOR
Öte yandan Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 9 maçtır kaybetmiyor. Karadeniz Fırtınası, ezeli rakibiyle bu sezon oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.
NWAKAEME İLK YARIDA SAKATLANDI
Dev karşılaşmanın 35. dakikasında iki rakibi arasında topu saklamaya çalışan Anthony Nwakaeme kasıklarından sakatlandı. Nijeryalı yıldızın yerine oyuna genç oyuncu Bilal Başacıkoğlu girdi. Nijeryalı oyuncunun yerine oyuna dahil olan Bilal, bekleneni ise veremedi. Anthony Nwkaeme'nin sağlık durumu bugün belli olacak.
F.BAHÇE'Yİ ÇOK SEVİYOR
Trabzonspor formasıyla Türkiye Kupası'nda çıktığı 6 maçta rakip filelere 5 gol gönderen Alexander Sörloth, bu sezon Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 4. resmi karşılaşmada 3. golünü kaydetti.
NOVAK DURDURULAMIYOR
Novak'ın resmi maçlarda en fazla gol attığı takım Fenerbahçe... Çek yıldız, Kanarya'ya 4 gol attı.