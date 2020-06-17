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    • Spor
    • 17.06.2020 Gazete
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    , zaferinin ardından konuştu: Alınacak çok kupa var

    , zaferinin ardından, “Alınacak çok kupa ve daha gidilecek çok yolumuz var” dedi. Genç hoca, "Hedefimiz her iki kulvarda da şampiyon olmak. Henüz başardığımız bir şey yok" diye konuştu.

    Alınacak çok kupa var
    Trabzon Teknik Direktörü , galibiyeti sonrasında önemli açıklamalar yaptı. Genç teknik adam, "Hedefimiz her iki kulvarda da şampiyon olmak. Henüz başardığımız bir şey yok. Oynanacak 8 final maçımız var" diye konuştu.

    ONLARLA GURUR DUYUYORUM
    Genç hoca, "Kazandığımız için gerçekten çok mutluyum. Oyuncu arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Daha gidilecek çok yolumuz var. Alınacak çok kupa var" ifadelerini kullandı.



    İKİ KUPAYI DA ÇOK İSTİYORUZ
    Hüseyin Çimşir, "İnşallah başarmış şekilde oturan teknik direktör olarak konuşma şerefini yaşarım. Hedefimiz, isteğimiz iki tarafta da finali yapmak. Bunu başaracağız" diye konuştu.

    RAKİBİNE 9 MAÇTIR YENİLMİYOR
    Öte yandan Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 9 maçtır kaybetmiyor. Karadeniz Fırtınası, ezeli rakibiyle bu sezon oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

    NWAKAEME İLK YARIDA SAKATLANDI
    Dev karşılaşmanın 35. dakikasında iki rakibi arasında topu saklamaya çalışan Anthony Nwakaeme kasıklarından sakatlandı. Nijeryalı yıldızın yerine oyuna genç oyuncu Bilal Başacıkoğlu girdi. Nijeryalı oyuncunun yerine oyuna dahil olan Bilal, bekleneni ise veremedi. Anthony Nwkaeme'nin sağlık durumu bugün belli olacak.



    F.BAHÇE'Yİ ÇOK SEVİYOR
    formasıyla 'nda çıktığı 6 maçta rakip filelere 5 gol gönderen Alexander Sörloth, bu sezon Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 4. resmi karşılaşmada 3. golünü kaydetti.



    NOVAK DURDURULAMIYOR
    Novak'ın resmi maçlarda en fazla gol attığı takım Fenerbahçe... Çek yıldız, Kanarya'ya 4 gol attı.



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