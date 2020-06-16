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    • 16.06.2020 12:29
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    • 16.06.2020 12:29
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    kalecisi 'dan haber var | Ameliyattan çıktı

    'in 27.haftasında 'ın deplasmanında oynadığı maçta, Uruguaylı file bekçisi talihsiz bir sakatlık yaşamış ve bacağı kırılmıştı. Aynı zamanda bugün doğum günü de olan Fernando Muslera, ameliyat edildi. 33 yaşındaki Muslera'nın operasyonun başarılı sonuçlandığı belirtildi.

    Muslera'dan haber var | Ameliyat...

    'in 27'nci haftasında maçında sakatlanarak ambulansla hastaneye kaldırılan ve çekilen röntgeninde sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırıklar tespit edilen lı kaleci bugün ameliyat edildi. Sabah saatlerinde ameliyat edilen tecrübeli kaleci Muslera başarılı bir ameliyat sonrası dinlenmeye alındı.

    Çok yorgun olduğu için dün dinlendirilen, ameliyatı ise bugün yapılan Muslera'nın sağ kaval kemiğindeki iki ayrı kırıka başarılı bir operasyon yapıldığı belirtildi. Muslera'ya intrameduller çivi takıldığı öğrenilirken başarılı kalece sahalardan en az 6 ay uzak kalacak.

    ALİ KOÇ DA ZİYARET ETTİ

    Fenerbahçe Başkanı , dün akşam aniden apandisit ameliyatına alınan Alman futbolcuları Max Kruse'yi, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Kruse'nin son durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Başkan Koç, bu sabah sağ kaval kemiğindeki iki kırık nedeniyle aynı hastanede operasyon geçiren Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera'ya da geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

    GALATASARAY'DAN DOĞUM GÜNÜ MESAJI

    Galatasaray hem doğum günü hem de ameliyat günü olan Fernando Muslera'yı unutmadı ve sosyal medya hesaplarından bir tebrik yayınladı.

    Haberler Spor Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'dan haber var | Ameliyattan çıktı
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