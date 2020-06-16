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    • 16.06.2020 21:48
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    Kadıköy'de gergin anlar! Kırmızı kart gören 'ndan ’a şok sözler: Allah’tan kork

    yarı final rövanş mücadelesinde Fenerbahçe ve Trabzonspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 23.dakikasında Trabzonsporlu Sörloth ve Fenerbahçeli Serdar Aziz arasında yaşanan hava pozisyonu sonrası yedek kulübesinden fırlayarak Sörloth ile tartışmaya başlayan , hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Çakır, Sörloth’a ise sarı kart çıkardı.



    Fenerbahçeli futbolcu , Serdar Aziz'in bir pozisyonda yerde kalmasının ardından hakem 'a tepki gösterdi. Bu itirazlar sonrasında Belözoğlu kırmızı kart ile cezalandırıldı.




    Yarı Final 2. maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan müsabakanın 24. dakikasında sarı-lacivertli futbolcu Serdar Aziz, Sörloth'un müdahalesi sonucu yerde kalınca yedek kulübesinde oturan Emre Belözoğlu hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi.





    Gösterdiği tepki sonrasında sarı kart gören Belözoğlu itirazlarına devam ederken Çakır'a, "Allah'tan kork" sözlerini sarf etti. Bunun üzerine Çakır, Emre'yi ikinci sarı sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
    Haberler Spor Kadıköy'de gergin anlar! Kırmızı kart gören Emre Belözoğlu'ndan Cüneyt Çakır’a şok sözler: Allah’tan kork
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