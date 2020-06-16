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    • 16.06.2020 22:35
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    2. 'nin birincisi Bundesliga'ya yükseldi

    2. 'nde lider durumda bulunan sezonun bitimine 2 hafta kala Almanya Birinci Futbol Ligi'ne (Bundesliga) yükselmeyi garantiledi.

    Arminia Bielefeld Bundesliga'ya yükseldi

    2. 'nde lider durumda bulunan sezonun bitimine 2 hafta kala Almanya Birinci Futbol Ligi'ne (Bundesliga) yükselmeyi garantiledi.

    Ligin 32. haftasında 2'nci sırada yer alan Hamburg, sahasında Osnabrück ile 1-1 berabere kalarak puanını 54 çıkardı.

    Sezonun bitimine 2 hafta kala bir maçı eksik 61 puanla böylelikle sezonu ilk iki sırada bitirmeyi garantiledi.

    Bir maç eksiği bulunan Stuttgart 52 puan ve averajla 3'üncü, bugün Greuther Fürth ile 0-0 berabere kalan Heidenheim de 52 puanla 4'üncü sırada yer alıyor.

    11 yıl aradan sonra yeniden Bundesliga'ya dönen Arminia Bielefeld en son 2004'de 2. Lig'den Bundesliga'ya yükselmiş ve 5 sezon en üst ligde mücadele etmişti.

    Almanya 2. Futbol Ligi'nde ilk iki sırayı alan ekipler doğrudan Bundesliga'ya yükseliyor. Sezonu 3'üncülükle tamamlayan takım ise Bundesliga'yı 16. sırada bitiren ekiple "play-out" maçları oynuyor.

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