Genç ve yerli futbolculara yönelik transfer planlamasına başlayan Galatasaray için İtalya'dan flaş bir iddia geldi. Çizme basını, PAOK forması giyen 16 yaşındaki Alpaslan Tahsin için Cimbom'un harekete geçtiğini yazdı. 'Yeni Ronaldo' olarak lanse edilen Türk asıllı futbolcunun ilk olarak Atletico Madrid tarafından keşfedildiği; Mönchengladbach, Borussia Dortmund, Juventus ve Inter kulüplerinin de yakın takipte olduğu iddia edildi.
Geçen sezon 24 gol atıp 30 asist yapan isteyen Alpaslan'ın hedefinin Serie A ya da La Liga'da forma giymek olduğu ifade edildi.
İLK TEKLİF YAPILDI
Galatasaray'ın Alpaslan'ın ailesiyle de temasa geçerek transfer teklifi yaptığı belirtiliyor.
Geçen sezon 24 gol atıp 30 asist yapan isteyen Alpaslan'ın hedefinin Serie A ya da La Liga'da forma giymek olduğu ifade edildi.
İLK TEKLİF YAPILDI
Galatasaray'ın Alpaslan'ın ailesiyle de temasa geçerek transfer teklifi yaptığı belirtiliyor.