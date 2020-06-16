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    • Spor
    • 16.06.2020 Gazete
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    ’ın gözü forması giyen ’de

    n basına göre , forması giyen 16 yaşındaki futbolcuyu istiyor. ‘’ olarak gösterilen Alpaslan’ın peşinde Avrupa’nın devleri var.

    Aslan’ın gözü Alpaslan Tahsin’de
    Genç ve yerli futbolculara yönelik planlamasına başlayan için 'dan flaş bir iddia geldi. Çizme basını, forması giyen 16 yaşındaki için Cimbom'un harekete geçtiğini yazdı. '' olarak lanse edilen futbolcunun ilk olarak tarafından keşfedildiği; Mönchengladbach, , ve Inter kulüplerinin de yakın takipte olduğu iddia edildi.



    Geçen sezon 24 gol atıp 30 asist yapan isteyen Alpaslan'ın hedefinin Serie A ya da 'da forma giymek olduğu ifade edildi.



    İLK TEKLİF YAPILDI
    Galatasaray'ın Alpaslan'ın ailesiyle de temasa geçerek transfer teklifi yaptığı belirtiliyor.
    Haberler Spor Galatasaray’ın gözü PAOK forması giyen Alpaslan Tahsin’de
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