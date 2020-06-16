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    • Spor
    • 16.06.2020 Gazete
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    Elneny’den şok karar! 'e dönmek istiyor...

    Mohamed Elneny için ’le yeni bir görüşme yapmayı planlarken Mısırlı futbolcunun ’den gelen teklifleri değerlendireceği öğrenildi.

    Elneny’den şok karar
    Elneny'den kötü haber… 'ın 'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mısırlı yıldızın 7 maç sonra sözleşmesi sona erecek. 'ın kalması için olumlu rapor verdiği ve yönetimin de Arsenal ile yeniden görüşmelere başladığı Elneny'nin ise Ada'ya geri dönmek istediği öğrenildi.



    'un ısrarla istediği Mısırlı yıldız için 'den de tekliflerin olduğu ve Elneny'nin de 'i çok istediği gelen bilgiler arasında. Mısırlı star geçtiğimiz günlerde alacaklarının ödenmemesi sebebiyle kulübe ihtar çekmiş ve ardından yönetim oyuncuyu kaybetmemek için para ödemesi gerçekleştirmek zorunda kalmıştı.



    Beşiktaş Yönetimi'nin gelişmelerden rahatsız olduğu ve Elneny'den umudunu kestiği ortaya çıktı.
    Haberler Spor Elneny’den şok karar! Premier Lig'e dönmek istiyor...
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