Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 16.06.2020 Gazete
    ABONE OL

    koptu geliyor! Ganalı yıldız yolunda...

    ’ın listesinde olduğu iddia edilen ’nin perşembe günü ’da olacağı öne sürüldü. ’ın da bu transferi özellikle istediği vurgunladı.

    Gyasi koptu geliyor
    Kartal için flaş bir iddia Gana basınından geldi. Haberde Bulgar ekibi CSKA Sofya ile yolları ayırmak isteyen 'nin Perşembe günü 'a gelerek lı yöneticilerle görüşmesi yapacağı öne sürüldü. Ganalı starın bu transferi çok istediği vurgulandı.

    YÖNETİME OLUMLU RAPOR VERDİ
    CSKA Sofya'da forma giyen 28 yaşındaki başarılı sağ kanadı 'ın çok istediği öğrenildi. Bu oyuncuyu takibe alan başarılı hocanın yönetime olumlu rapor verdiği belirlendi.



    HOLLANDA EKİPLERİNDE DE OYNADI
    Hollanda doğumlu olan Ganalı yıldız kariyerinde Alkmaar, Telstar, Heracles, De Graafschap, Roda, Aalesund, Dallas gibi ekiplerde de oynadı. Gyasi bu sezon başarılı bir görüntü verdi.



    BU SEZON 6 GOL VE 10 ASİST ÜRETTİ
    CSKA Sofya'da 52 maça çıkan Gyasi 6 gol atıp 10 da asist yaptı. Takımın en önemli oyuncularından biri olan Ganalı yıldızın menajeriyle birlikte gelerek görüşme yapacağı öne sürüldü.

    Haberler Spor Edwin Gyasi koptu geliyor! Ganalı yıldız Beşiktaş yolunda...
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri