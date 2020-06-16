Kartal için flaş bir iddia Gana basınından geldi. Haberde Bulgar ekibi CSKA Sofya ile yolları ayırmak isteyen Edwin Gyasi'nin Perşembe günü İstanbul'a gelerek Beşiktaşlı yöneticilerle transfer görüşmesi yapacağı öne sürüldü. Ganalı starın bu transferi çok istediği vurgulandı.
YÖNETİME OLUMLU RAPOR VERDİ
CSKA Sofya'da forma giyen 28 yaşındaki başarılı sağ kanadı Sergen Yalçın'ın çok istediği öğrenildi. Bu oyuncuyu takibe alan başarılı hocanın yönetime olumlu rapor verdiği belirlendi.
HOLLANDA EKİPLERİNDE DE OYNADI
Hollanda doğumlu olan Ganalı yıldız kariyerinde Alkmaar, Telstar, Heracles, De Graafschap, Roda, Aalesund, Dallas gibi ekiplerde de oynadı. Gyasi bu sezon başarılı bir görüntü verdi.
BU SEZON 6 GOL VE 10 ASİST ÜRETTİ
CSKA Sofya'da 52 maça çıkan Gyasi 6 gol atıp 10 da asist yaptı. Takımın en önemli oyuncularından biri olan Ganalı yıldızın menajeriyle birlikte gelerek görüşme yapacağı öne sürüldü.
YÖNETİME OLUMLU RAPOR VERDİ
CSKA Sofya'da forma giyen 28 yaşındaki başarılı sağ kanadı Sergen Yalçın'ın çok istediği öğrenildi. Bu oyuncuyu takibe alan başarılı hocanın yönetime olumlu rapor verdiği belirlendi.
HOLLANDA EKİPLERİNDE DE OYNADI
Hollanda doğumlu olan Ganalı yıldız kariyerinde Alkmaar, Telstar, Heracles, De Graafschap, Roda, Aalesund, Dallas gibi ekiplerde de oynadı. Gyasi bu sezon başarılı bir görüntü verdi.
BU SEZON 6 GOL VE 10 ASİST ÜRETTİ
CSKA Sofya'da 52 maça çıkan Gyasi 6 gol atıp 10 da asist yaptı. Takımın en önemli oyuncularından biri olan Ganalı yıldızın menajeriyle birlikte gelerek görüşme yapacağı öne sürüldü.