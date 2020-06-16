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    • Spor
    • 16.06.2020 Gazete
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    ’dan operasyon

    'ın aldığı son yenilgiden sonra maçında operasyon yapacak. Son karşılaşmada ilk 11'de başlayan hücum oyuncularının çok kötü performans sergilemesi üzerine Yalçın, Denizli maçı kurgusunu baştan değişmeyi planlıyor.

    Yalçın’dan operasyon
    Beşiktaş'ın aldığı son yenilgiden sonra maçında operasyon yapacak. Son karşılaşmada ilk 11'de başlayan hücum oyuncularının çok kötü performans sergilemesi üzerine Yalçın, Denizli maçı kurgusunu baştan değişmeyi planlıyor. Buna göre forvette Güven'in yerine Burak, 10 numarada Boateng yerine Ljajic, sağ kanatta Diaby yerine Lens ve solda ise Boyd'u kenara çekerek N'Koudou'yu sahaya sürmeyi düşünüyor.

    YENİDEN 11'DE
    karşılaşmasında cezalı olduğu için oynamayan Burak Yılmaz, Denizlispor önünde ilk 11'de forma giyecek.
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