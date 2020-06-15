Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 15.06.2020 Gazete
    ABONE OL

    imzaya geliyor!

    yönetimi, bugün ’a gelecek olan ile masaya oturacak. Obradovic'le yeni sözleşme için anlaşmak isteyen Fenerbahçe, ardından da oyuncuların takımdaki geleceği için görüşmeler yapacak.

    Obra imzaya geliyor!
    Fenerbahçe Beko'da bilmecesi çözülüyor… Coronavirüs sebebiyle 2.5 ayı aşkın süredir ülkesi 'da bulunan Obradovic'in bugün İstanbul'a geleceği ve Fenerbahçe yönetimi ile yeni sözleşme için masaya oturacağı öğrenildi. Sarı-Lacivertli yönetim ile deneyimli koç arasında telefonla gerçekleştirilen görüşmelerde temasların olumlu ilerlediği belirtildi. Taraflar arasında yüz yüze yapılacak görüşme sonrası yeni sözleşme konusuna son noktanın koyulması bekleniyor. Önümüzdeki sezon basketbol takımının bütçesinde küçülmeye gitmeyi planlayan F.Bahçe'nin Obradovic'e yeni sözleşme için yıllık 1.5 milyon Euro önerdiği öne sürülüyor.


    Obradovic'le yeni sözleşme için anlaşmak isteyen , ardından da oyuncuların takımdaki geleceği için görüşmeler yapacak.
    Haberler Spor Zeljko Obradovic imzaya geliyor!
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri