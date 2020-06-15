Fenerbahçe Beko'da Zeljko Obradovic bilmecesi çözülüyor… Coronavirüs sebebiyle 2.5 ayı aşkın süredir ülkesi Sırbistan'da bulunan Obradovic'in bugün özel uçakla İstanbul'a geleceği ve Fenerbahçe yönetimi ile yeni sözleşme için masaya oturacağı öğrenildi. Sarı-Lacivertli yönetim ile deneyimli koç arasında telefonla gerçekleştirilen görüşmelerde temasların olumlu ilerlediği belirtildi. Taraflar arasında yüz yüze yapılacak görüşme sonrası yeni sözleşme konusuna son noktanın koyulması bekleniyor. Önümüzdeki sezon basketbol takımının bütçesinde küçülmeye gitmeyi planlayan F.Bahçe'nin Obradovic'e yeni sözleşme için yıllık 1.5 milyon Euro önerdiği öne sürülüyor.
Obradovic'le yeni sözleşme için anlaşmak isteyen Fenerbahçe, ardından da oyuncuların takımdaki geleceği için görüşmeler yapacak.
Obradovic'le yeni sözleşme için anlaşmak isteyen Fenerbahçe, ardından da oyuncuların takımdaki geleceği için görüşmeler yapacak.