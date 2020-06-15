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    • 15.06.2020 11:05
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    'ın kalecisi David de Gea'dan lı kaleci Muslera paylaşımı!

    'ın 'la oynadığı maçta sakatlanan ve 2 kırık tespit edilen 'ya geçmiş olsun mesajlarından biri de İngiliz Premier Lig ekiplerinden forması giyen İspanyol kaleci David de Gea'dan geldi. David de Gea, Çaykur Rizespor karşısında sakatlanan Fernando Muslera için kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

    Dünyaca ünlü yıldızdan Muslera paylaşımı!

    İngiliz ekibi 'ın yıldız kalecisi David de Gea, 'ın Uruguaylı file bekçisi için sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

    ile oynadıkları maçta sakatlanan ve sağ tibia ve fibulasında kırık oluşan Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera'ya dünyanın her yerinden geçmiş olsun mesajları geliyor.

    YILDIZ KALECİ DE DESTEK VERDİ

    Son olarak Manchester United'ın İspanyol kalecisi David de Gea, Muslera'ya destek verdi. 29 yaşındaki eldiven, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Muslera'ya geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

    Haberler Spor Manchester United'ın kalecisi David de Gea'dan Galatasaraylı kaleci Muslera paylaşımı!
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