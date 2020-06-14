Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK ile Ankaragücü karşı karşıya gelirken, zorlu mücadele Maxim ve Scarione'nin karşılıklı golleriyle 1-1 sonuçlandı. Ligin rahat takımı Gaziantep FK puanını 33'e yükseltirken, düşme hattındaki Ankaragücü ise puanını 24 yaptı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

23. dakikada sol çaprazda kaleci karşı karşıya kalan Saba topu ayağından aşırınca Günay meşin yuvarlağı kontrol etti.

24. dakikada ceza sahasında Gaziantep FK'li oyuncuya yapılan müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Maxim top ve kaleciyi ayrı köşeye göndererek takımını öne geçirdi. 1-0

31. dakikada ev sahibi ekibin kullandığı köşe atışında Papy'nin kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

34. dakikada Papy'nin büyük hatasında sol kanattan topu kapan Rodrigues çalımlarla kaleciyle karşı karşıya kaldı. Rodrigues'in şutunda top üst direkten döndü.







İKİNCİ YARI

47. dakikada Pinto'nun pasında topla buluşan Lukasik'in cezası sahası dışından çektiği şutta top kalenin yanından dışarı çıktı.

51. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Atila Turan'ın kullandığı köşe vuruşunda Gaziantep FK savunması topu uzaklaştıramadı. Ceza saha dışında Orgill'in pasında topla buluşan Scarione'nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

55. dakikada Scarione'nin pasıyla topla buluşan Rodrigues'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Günay Güvenç topu çeldi.

64. dakikada Rodrigues'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Scarione, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Scarione'nin vuruşunda kaleci Günay Güvenç gole izin vermedi.

68. dakikada Atila Turan'ın sağ kanatta serbest vuruştan yaptığı vuruşta kaleci Günay Güvenç topu çeldi.

88. dakikada Michalak'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Kitsiou, Djilobodji'yi geçtikten sonra Günay'la karşı karşıya kaldı. Kitsiou'nun vuruşunda Günay Güvenç topu kurtardı.

90+2. dakikada Kitsiou'nun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Michalak'ın vuruşunda Günay Güvenç topu kornere çeldi.

Karşılaşma, 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.